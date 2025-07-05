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    11:41, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Праздничный фейерверк запустят в Астане 6 июля

    В честь празднования дня столицы 6 июля в Астане состоится праздничный фейерверк, организованный за счёт спонсорских средств, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт столичного акимата.

    салют
    Фото: pixabay.com

    Ориентировочное время запуска фейерверка в 23:00 часов с Ботанического сада после завершения праздничного OPEN AIR концерта с участием звезд отечественной эстрады.

    6 июля в Казахстан отмечают День столицы. В честь этого праздника в Астане традиционно проводится более сотни разноплановых мероприятий. В этом году жителей и гостей столицы ждут яркие события, концерты, шоу, постановки, акции, выставки, спортивные турниры и многое другое.

    Теги:
    Астана День столицы Общество
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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