Праздничная арт-терапевтическая сессия для особенных детей прошла в Президентском центре

В Президентском центре УДП РК состоялась масштабное инклюзивное мероприятие «От сердца к сердцу» в рамках Арт-терапевтической сессии «Чарующий мир искусства». Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей, передает Kazinform.

Организаторами выступили Президентский центр УДП РК, Общество детей-инвалидов Астаны и Психологический центр «Мое возрождение» при активном содействии столичного филиала партии «AMANAT».

Встреча продолжила добрую традицию, направленную на поддержку, социализацию и адаптацию детей с особыми потребностями через творчество, искусство и игровую деятельность.

Фото: УДП

В мероприятии приняло участие около 30 человек.

С приветственным словом к участникам обратился советник директора Президентского центра РК, председатель первично-партийной организации «Тұңғыш» территориального филиала «Бірлік» партии «АMANAT» Серик Сыдыков. В своем выступлении он тепло поздравил детей и их родителей, выразив также особую благодарность партнерам, которые на протяжении почти двух десятилетий идут рядом и поддерживают важные социальные инициативы Президентского центра.

— Президентский центр всегда открыт для инициатив, направленных на поддержку детей и их творческого потенциала. Наша задача — создать условия, в которых дети смогут почувствовать внимание и уверенность, ведь каждый ребенок талантлив по-своему. Нынешняя встреча — это еще одна возможность подарить детям радость, — подчеркнул он.

Фото: УДП

— Арт-терапия — это уникальный мост, который помогает особенным детям раскрыться, снять эмоциональное напряжение, а родителям — укрепить ту самую хрупкую связь со своим ребенком. Самая большая награда для нас — видеть, как в финале праздника благодаря искреннему детскому участию «оживают» сердца, — отметила в своем выступлении руководитель психологического центра «Мое возрождение» Альвина Юсупова.

Ярким украшением праздничной программы стали творческие номера от воспитанников столичного Дворца школьников имени Махамбета Утемисова: вокальный ансамбль «Сарын» трогательно исполнил песню «Бақыт», а ансамбль «Жалын» подарил гостям виртуозное исполнение кюя «Қор оғлы».

Команда студентов-волонтеров представила театрализованное представление «Когда просыпается сердце». Спектакль завершился масштабным интерактивным флешмобом, объединившим детей в общий круг для танцев и дружных «обнимашек».

Фото: УДП

Под руководством специалистов психологического центра «Мое возрождение» прошла арт-терапевтическая сессия по изготовлению поделок. Во время занятия дети смогли в полной мере раскрыть свои творческие способности и проявить фантазию.

Отмечается, что юным участникам встречи были вручены памятные подарки.