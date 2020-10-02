Праймериз: Умирзак Шукеев проголосовал онлайн

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев проголосовал онлайн посредством информационной системы «Праймериз». Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«От нашего региона в этой политической гонке принимают участие 1076 граждан. Среди них представители различных отраслей, от талантливой молодежи до многодетной матери. Убежден, наши граждане по достоинству оценят преимущества и особенности праймериза.

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Вместе с тем, Глава государства Касым-Жомарт Токаев также внес новые идеи и дал конкретные поручения по повышению ответственности государственных и выборных органов. Я уверен, что путем проведения этого праймериза мы выберем активных и деловых людей, авторитетных лидеров с высокой общественной поддержкой», - отметил глава региона и призвал партийцев принять активное участие в голосовании.

Также, по словам Умирзака Естаевича, в настоящее время государство уделяет большое внимание развитию Туркестанской области.

«В исторической части древнего города возводятся здания, соответствующие международным стандартам. В тоже время, мы должны усилить маслихаты одного из густонаселенных регионов, где проживает самое трудолюбивое население. Очевидно, что праймериз партии «Nur Otan» сформирует круг граждан, которые внесут большой вклад в развитие родного края. Желаю удачи всем участникам», - подчеркнул Умирзак Шукеев.

Как сообщалось ранее, в праймериз в качестве кандидатов от всех городов и районов области участвуют 1076 граждан. От первичных партийных организаций выдвинуто 207 (19,2%), самовыдвиженцы – 869 (80,8%), женщины – 353 (32,8%), молодежь – 312 (28,9%). По Туркестанской области в среднем на одно место претендуют 4 человека. Всего в регионе в областном и местных маслихатах имеется 320 мест.

В течение трех дней с 1 по 3 октября проходит голосование.