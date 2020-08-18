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Праймериз придаст импульс развитию демократии – Умирзак Шукеев

Автор:  
Ринат Дусумов
18 Августа 2020, 17:17
Праймериз придаст импульс развитию демократии – Умирзак Шукеев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Праймериз партии «Nur Otan» придаст импульс развитию демократии и гражданского общества, заявил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые жители Туркестанской области! В Казахстане стартовал внутренний праймериз партии «Nur Otan». Этот шаг придаст импульс развитию демократии и гражданского общества, и нацелен на поиск настоящих лидеров среди простых граждан страны. В прошлом году Председатель партии - Елбасы Н.Назарбаев представил программу системной партийной перезагрузки «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем – 7 импульсов партии «Nur Otan». В соответствии с этой программой общество проявило интерес к праймеризу, так как кандидатам предоставляются равные возможности при отборе. Примечательно, что женщины и молодые люди имеют равный доступ и возможности реализовать себя в политике. Отмечу, в обществе есть люди, которые открыто высказывают свое мнение и поднимают важные проблемы. Праймериз нацелен на то, чтобы выявить таких истинных лидеров, которые смогут в дальнейшем продвигаться и занять места в маслихатах, и в Мажилисе Парламента. Наша задача - провести открытое, честное и справедливое политическое соревнование, руководствуясь принципом «Сильные лидеры - Сильная партия», - написал Умирзак Шукеев в Facebook .

По его словам, Туркестанский областной филиал партии «Nur Otan» готов к проведению праймериз. В городах и районах созданы и функционируют оргкомитеты. В настоящее время в Туркестанской области численность членов партии насчитывается более 80 000 человек. Зарегистрировано 245 первичных партийных организаций. В целом в области для голосования и проведения дебатов подготовлено 209 мест.
«В этом году наша страна переживает трудные времена из-за коронавируса. Нам необходимо строго соблюдать карантинные требования. Нами созданы все условия для онлайн-регистрации и голосования на праймериз. Ахмет Байтурсынов, выдающийся общественный деятель однажды сказал: «Служение нации - это большой труд: для большой работы требуется много рабочих».
Убежден, в Туркестанской области есть много будущих лидеров и деятелей, которые считают своим долгом верно служить народу. Поэтому призываю энергичных, образованных и честных граждан, неравнодушных к проблемам страны, принять активное участие в праймериз!» - обратился к туркестанцам Умирзак Шукеев.


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