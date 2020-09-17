Праймериз: около 50 дебатов провели в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - За последние два дня в Туркестанской области в рамках праймериз организовано 47 публичных дебатов. В дискуссиях приняли участие 233 кандидата из всех городов и районов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала партии «Nur Otan».

Дебаты транслируются в прямом эфире на официальных страницах филиалов партии в социальных сетях. К дебатам, которые прошли в необычном формате, можно отнести те, что состоялись в городе Туркестане в амфитеатре на 1000 мест, расположенном рядом с мавзолеем Ходжи Ахмета Ясави.

Напомним, публичные дебаты стартовали 14 сентября и продолжатся они до 30 сентября. Туркестанским областным филиалом партии «Nur Otan» подготовлено 209 мест для проведения дебатов и голосования. 128 из них расположены в домах культуры, 58 – в ресторанах и объектах предпринимательства, 23 – в частных домах и спортивных зданиях.

Нужно отметить, согласно правилам праймериз, в Туркестанской области с 17 по 28 августа велась работа по регистрации кандидатов. В этот период во всех городах и районах зарегистрировано 1144 кандидата.

Голосование состоится с 1 по 3 октября. Планируется, что участие в нем примут более 80 тысяч членов Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan». Они закреплены за 245 первичными партийными организациями.