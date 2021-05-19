Правовые условия для дистанционной работы законодательно введут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы» в первом чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект разработан депутатами Мажилиса Парламента Республики Казахстан и Сената.

«В 2020 году распространение коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Казахстана привело к изменению режима работы, переведя в среднем 70% работников на удаленную работу», - сказала депутат Мажилиса Жанат Омарбекова на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, сложившаяся в стране практика организации удаленной работы показала разрыв между реальными процессами в сфере труда и трудовым законодательством в период пандемии.

Учитывая выявленные пробелы, депутаты внесли ряд предложений.

«Эти предложения по внедрению понятий удаленной и смешанной работы по согласованию сторон. Комбинированная работа позволяет чередовать периоды работы, как в месте нахождения работодателя, так и за его пределами. Одной из острых проблем, с которыми столкнулись сотрудники, перешедшие на удаленную работу, было обеспечение средствами коммуникации, компьютерами и другими средствами. В этой связи законопроектом предусмотрена норма, согласно которой необходимость обеспечения работников средствами коммуникаций и возмещения расходов при временной удаленной работе в период введения чрезвычайного положения, объявления чрезвычайного положения и введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяется актом работодателя», - сказал депутат.

Она также добавила, что работодатель может выплатить компенсацию, если работник использует свои средства коммуникации на постоянной основе, размер, порядок и сроки выплаты которой устанавливаются по соглашению сторон.