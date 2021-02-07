Правописание нового алфавита позволит сохранить природу казахского языка – Мархаба Турсынова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На недавнем заседании Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, прошедшем под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина, была представлена новая версия алфавита. О преимуществах нового варианта казахского алфавита, а также о правилах правописания в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала доцент Карагандинского государственного университета имени Е.А.Букетова, руководитель Центра развития казахского языка и перевода на латинскую графику, кандидат филологических наук Мархаба Турсынова.

– Мархаба Ахметкаликызы, последний вариант казахского алфавита на латинице получил положительную оценку общественности. Специалисты также отмечают, что этот алфавит соответствует природе казахского языка. В чем, на Ваш взгляд, заключаются основные преимущества нового варианта алфавита?

– Вопрос о переводе казахской письменности на латинскую графику был поставлен еще в 90-е годы ХХ века, но реализация началась только в период с 2017 года. 11 сентября 2017 года в Мажилисе прошли парламентские слушания на тему «О введении единого стандарта алфавита на латинской графике для государственного языка», и был представлен вариант алфавита, состоящий из 25 букв и 8 диграфов. Было много критики и алфавит не утвердили. В качестве второго варианта 26 октября того же года был представлен алфавит, в составе которого было 9 апострофов. Через 4 месяца, то есть, 19 февраля 2018 года был утвержден алфавит, содержащий 6 акутов и 2 диграфа.

Я об этом рассказываю потому, что диакритические знаки в прежних вариантах не смогли раскрыть природу обозначаемых букв. И акуты, и апострофы были общими для гласных и согласных, не показывали их мягкости и твердости. Обозначение букв с помощью диграфов не соответствовало принципу «один звук – одна буква».

У диакритических знаков есть свои функции, в новый усовершенствованный алфавит вошли диакритические знаки, используемые в мировой практике. Благодаря этому, если стоит умлаут, то мы отличаем мягкие гласные «ә», «ө», «ү», если есть седиль, то мы понимаем, что он обозначает шипящий звук «ш». Кроме того, в прежних вариантах алфавита звуки «й» и «у» обозначались буквами «j» и «ý», что порождало трудности при чтении и написании. Были предложения обозначить эти звуки буквами «i» и «u». В новом варианте алфавита эти звуки обозначаются знаками базового латинского алфавита.

– Насколько может измениться правописание при новом алфавите? Усложнится оно или, напротив, станет проще?

– Одно из новшеств в правописании – написание заимствованных слов. Поскольку количество букв сократилось с 42 в кириллице до 31 в новом алфавите, возникло много вопросов. Например: «как будем писать буквы «я, ю, э, ё, ч, ц»; «без мягкого знака будет меняться значение слов»; «где одна «и» в словах «магний», «калий»? Мы не можем ответить на все эти вопросы, не опираясь на правила правописания. Можно сказать, что в правилах определен новый механизм освоения иностранных слов. Написание слов по фонетическому принципу и раньше было в нашей орфографии: «кепкі», «пәлте», «кәстөм» и другие. Теперь таких слов станет больше, мы будем писать «фестивәл», факүлтет», «семент», «продүсер». При написании слов, содержащих твердые и мягкие слоги, будем опираться на транскрипцию – писать «ділда, рәсуа, ақ отау, келе қалды», произносить «ділдә, рәсуә, ағотау, келеғалды», опираясь на орфоэпию.

В целом, в правописании, по сравнению с прежними правилами, отличий немного. Думаю, что здесь трудностей не будет. Возможно, вначале люди будут испытывать затруднения при освоении новых правил правописания, но, по мере привыкания, они поймут, что новые правила дают возможность сохранить природу казахского языка. К тому же, заимствованные слова, состоящие из букв, имеющихся в составе алфавита, будут писаться, как в оригинале – «супервайзер», «ректор», «файл», «сайт», «конвертор». В переходный период может показаться, что правил много. Потому, что есть дополнительные правила, введенные с целью показать отличия от правописания на кириллице. Со временем не будет правил для букв «ю», «я», для слов с мягким знаком.

Мы используем кириллицу более 80 лет. У нас есть правила правописания на казахском языке в русской графике.

К влияниям кириллицы на фонетику казахского языка можно отнести то, что количество букв в полтора раза превышает количество звуков, а также то, что в правилах правописания орфография русского языка иногда превалирует над казахской. Например, в документах наши имена пишутся не «Серік», а «Серик», не «Іңкәр», а «Инкар», не «Айнагүл», а «Айнагуль». Это относится и к топонимам. Мы должны использовать заимствованные из других языков слова, адаптируя их к казахскому языку, а не к русскому. Только тогда у нас появится свойственный нам акцент. Также, как я уже отмечала, избавление от лишних букв, собственное правописание дадут возможность сохранить казахский язык чистым.

– Спасибо за беседу.