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Правоохранительным органам предстоит улучшить процедуру расследования - Президент о борьбе с торговлей людьми

1 Сентября 2020 14:55
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Правоохранительным органам предстоит улучшить процедуру расследования - Президент о борьбе с торговлей людьми

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу борьбы с пытками и торговлей людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Остается и вопрос совершенствования национального законодательства по борьбе с пытками. Этот документ, устанавливающий уголовную ответственность за пытки, нужно привести в соответствие с положениями международной Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», - заявил К. Токаев, выступая с ежегодным Посланием.

Президент также отметил, что в повестке дня находится и вопрос борьбы с торговлей людьми.

«Здесь Казахстан в глазах международного сообщества выглядит неважно. Правоохранительным органам предстоит улучшить процедуру расследований таких преступлений. Они должны строго наказываться в судебном порядке. Данная важная задача требует скоординированных действий государственных органов. Надеюсь на скорое принятие соответствующих законов в Парламенте», - отметил Глава государства.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана ранее поручил защитить граждан от травли в Интернете.


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#Президент Казахстана   #Борьба с преступностью   #Права человека   #Генпрокуратура   #Другие государственные органы   #МВД РК   #Послание Президента РК-2020  
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Акбота Кузекбай

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