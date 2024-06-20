Правительством создаются условия для развития цифровых технологий и ИИ - Роман Скляр

Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, в ходе которого обсуждены актуальные вопросы цифровизации и разработки Цифрового кодекса Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Роман Скляр отметил, что за последние годы в Казахстане проведены масштабные реформы по цифровизации. Правительством создаются благоприятные условия для развития цифровых технологий, а также искусственного интеллекта.

На сегодняшний день уже более 92% госуслуг оказываются в электронном виде, в том числе 86% доступны со смартфона.

Ведется активная работа по внедрению искусственного интеллекта в различные сферы жизнедеятельности. На его основе функционируют система по обеспечению безопасности населения и дорожного движения «СЕРГЕК», а также платформа автоматизированной диагностики инсульта «CEREBRA» и системы для медучреждений «Forus Data».

Совместно с компаниями NVIDIA, Coursera, Amazon, Microsoft и Google реализуются обучающие программы с бесплатной сертификацией по искусственному интеллекту и машинному обучению.

Казахстан также стремится быть ключевым участником нового Шелкового пути в цифровом мире.

Основным документом в данном направлении станет Цифровой кодекс, в котором будут закреплены руководящие принципы цифровизации страны. Он позволит реализовать новые подходы к регулированию цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, создать безопасную и комфортную цифровую среду для граждан и бизнеса.

В ходе заседания с докладами выступили исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Дорис Брэдбери, послы Великобритании и Италии в РК Кэти Лич и Марко Альберти, управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Хусейн Озхан, постоянный представитель Всемирного банка в РК Андрей Михнев, а также представители компаний Dentons, Microsoft и Google.

С комментариями о проводимой работе по разработке Цифрового кодекса выступил первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин.

Подводя итоги заседания Совета, Роман Скляр подчеркнул готовность и открытость Правительства РК к дискуссиям, рекомендациям и новым проектам, нацеленным на наращивание взаимовыгодного партнёрства.

Первый заместитель Премьер-Министра также поручил проработать все озвученные рекомендации и предложения для дальнейшего развития цифровых технологий в стране.