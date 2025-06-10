Правительство Японии выделит дополнительно 200 000 тонн риса из запасов

Таким образом, в стране останутся запасы риса в размере около 100 000 тонн. Они составляли 910 000 тонн до того, как правительство начало их продавать через аукционы в марте и апреле. Резкое сокращение вызвало опасения, что правительственные запасы риса могут оказаться недостаточными в чрезвычайной ситуации.

Синдзиро Коидзуми заявил, что рис будет распределен по небольшим сетям супермаркетов и специализированным магазинам, а также по крупным ритейлерам, а министерство сельского хозяйства начнет принимать заявки в среду.

С прошлого лета в магазинах Японии наблюдается нехватка риса, что удерживает цены на высоком уровне, которые выросли вдвое по сравнению с прошлым годом.

Напомним, Коидзуми стал министром сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии после того, как его предшественник Таку Это подал в отставку после волны критики, вызванной его заявлением о том, что он не покупает рис, поскольку получает его в больших количествах от своих сторонников.