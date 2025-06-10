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    17:17, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Правительство Японии выделит дополнительно 200 000 тонн риса из запасов

    Япония планирует реализовать еще 200 тыс. тонн риса из государственных запасов по прямым контрактам с розничными торговцами. Об этом заявил во вторник министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

    Правительство Японии выделит дополнительно 200 000 тонн риса из запасов
    Фото: freepik.com

    Таким образом, в стране останутся запасы риса в размере около 100 000 тонн. Они составляли 910 000 тонн до того, как правительство начало их продавать через аукционы в марте и апреле. Резкое сокращение вызвало опасения, что правительственные запасы риса могут оказаться недостаточными в чрезвычайной ситуации.

    Синдзиро Коидзуми заявил, что рис будет распределен по небольшим сетям супермаркетов и специализированным магазинам, а также по крупным ритейлерам, а министерство сельского хозяйства начнет принимать заявки в среду.

    С прошлого лета в магазинах Японии наблюдается нехватка риса, что удерживает цены на высоком уровне, которые выросли вдвое по сравнению с прошлым годом.

    Напомним, Коидзуми стал министром сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии после того, как его предшественник Таку Это подал в отставку после волны критики, вызванной его заявлением о том, что он не покупает рис, поскольку получает его в больших количествах от своих сторонников.

    Теги:
    Япония Сельхозпродукция Продукты
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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