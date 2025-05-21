Министр сельского хозяйства Японии ушел в отставку на фоне скандала с рисом
В среду министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это подал в отставку после волны критики, вызванной его заявлением о том, что он не покупает рис, поскольку получает его в больших количествах от своих сторонников, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.
Как сообщили источники Kyodo, на пост министра планируется назначить пользующегося популярностью бывшего министра по делам окружающей среды 44-летнего Синдзиро Коидзуми.
Приняв отставку Это, премьер-министр Исиба Сигэру признал свою ответственность как человека, который его выбрал, и позволил ему оставаться в должности, несмотря на растущее недовольство в связи с его высказываниями. Премьер-министр Японии заявил, что примет всю критику.
— Я спросил себя, уместно ли оставаться во главе министерства в столь критический период для цен на рис, и пришёл к выводу, что нет. Ещё раз приношу извинения народу за крайне неуместное высказывание, особенно в то время, когда они сталкиваются с резким ростом цен на рис — сказал Это журналистам после подачи заявления.
Напомним, в воскресенье на мероприятии по сбору средств Таку Это сказал, что он не покупает рис, благодаря тому, что его сторонники и так дают его в изобилии. Его слова прозвучали после того, как министерство приняло решение выделить рис из запасов, чтобы помочь сдержать цены. По сравнению с прошлым годом цены на этот основной продукт питания почти удвоились из-за плохого урожая и остаются высокими.