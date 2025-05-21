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    10:30, 21 Май 2025 | GMT +5

    Министр сельского хозяйства Японии ушел в отставку на фоне скандала с рисом

    В среду министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это подал в отставку после волны критики, вызванной его заявлением о том, что он не покупает рис, поскольку получает его в больших количествах от своих сторонников, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

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    Фото: Yoshio Tsunoda

    Как сообщили источники Kyodo, на пост министра планируется назначить пользующегося популярностью бывшего министра по делам окружающей среды 44-летнего Синдзиро Коидзуми.

    Приняв отставку Это, премьер-министр Исиба Сигэру признал свою ответственность как человека, который его выбрал, и позволил ему оставаться в должности, несмотря на растущее недовольство в связи с его высказываниями. Премьер-министр Японии заявил, что примет всю критику.

    — Я спросил себя, уместно ли оставаться во главе министерства в столь критический период для цен на рис, и пришёл к выводу, что нет. Ещё раз приношу извинения народу за крайне неуместное высказывание, особенно в то время, когда они сталкиваются с резким ростом цен на рис — сказал Это журналистам после подачи заявления.

    Напомним, в воскресенье на мероприятии по сбору средств Таку Это сказал, что он не покупает рис, благодаря тому, что его сторонники и так дают его в изобилии. Его слова прозвучали после того, как министерство приняло решение выделить рис из запасов, чтобы помочь сдержать цены. По сравнению с прошлым годом цены на этот основной продукт питания почти удвоились из-за плохого урожая и остаются высокими.

    Теги:
    Япония Отставки Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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