Правительство выделило 1 млрд тенге на борьбу с паводками в Костанайской области

В результате весеннего паводка 2024 года на территории Карасуского района произошло слияние пяти озер: Тимтуир, Койбагар, Алабота, Биесойган и Жаншора, — что привело к образованию зоны затопления общей площадью 621 км². Подтопленными оказались 234 опоры линий электропередачи протяженностью 38 км, что составляет 15,5% от всей протяженности ЛЭП района. В случае обрушения опор без электроснабжения могут остаться 2 426 абонентов (около 10 тыс. жителей) и 114 сельскохозяйственных формирований.

Кроме того, в этой зоне оказались важные объекты инфраструктуры, в том числе дороги областного и районного значения, линии связи, посевные площади и пастбища.

Как сообщили в Правительстве, с учетом ситуации акиматом Костанайской области был разработан проект по строительству отводного канала протяженностью 14,2 км в Карасуском районе.

Общая стоимость проекта составляет 1,9 млрд тенге, из которых часть выделена из областного бюджета.

Средства из резерва Правительства позволят завершить работы в срок, что даст возможность в целом улучшить дренаж почвы и не допустить повторения паводков.

Ранее под председательством вице-премьера Каната Бозумбаева состоялось совещание по итогам паводкового периода 2025 года и дальнейшему развитию системы прогнозирования и моделирования паводков Tasqyn.