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    19:00, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Моделирование паводков: определены шаги по улучшению системы Tasqyn

    Под председательством вице-премьера Каната Бозумбаева состоялось совещание по итогам паводкового периода 2025 года и дальнейшему развитию системы прогнозирования и моделирования паводков Tasqyn. Был проведен анализ эффективности существующего механизма, передает агентство Kazinform.

    совещание по итогам паводкового периода 2025 года
    Фото: пресс-служба Правительства

    Согласно информации МЧС, в этом году паводки были зафиксированы в 16 населенных пунктах Акмолинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областей и области Абай. Из них: в 10 случаях подтопления были спрогнозированы по данным РГП «Казгидромет». В 2 – на основе международной платформы GloFAS. 4 случая, связанные с талыми водами и подъемом грунтовых вод, спрогнозированы не были.

    совещание по итогам паводкового периода 2025 года
    Фото: пресс-служба Правительства

    Полученные результаты обозначили направления для дальнейшего совершенствования системы.

    По итогам обсуждения определены этапы и сроки модернизации системы Tasqyn. Также даны поручения по:

    • доработке гидрологической модели с учетом параметров талого и дождевого стока;
    • расширению сети гидропостов;
    • проведению батиметрической съемки русел рек;
    • определению прогнозных расходов воды на участках рек ниже водохранилищ;
    • актуализации цифровых моделей рельефа с учетом дамб, возведенных в 2024 году.

    Ранее вице-премьер Канат Бозумбаев провел совещание по вопросам совершенствования системы управления и финансирования рисков стихийных бедствий.

    Теги:
    Правительство РК Канат Бозумбаев Паводки в Казахстане
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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