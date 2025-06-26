Моделирование паводков: определены шаги по улучшению системы Tasqyn
Под председательством вице-премьера Каната Бозумбаева состоялось совещание по итогам паводкового периода 2025 года и дальнейшему развитию системы прогнозирования и моделирования паводков Tasqyn. Был проведен анализ эффективности существующего механизма, передает агентство Kazinform.
Согласно информации МЧС, в этом году паводки были зафиксированы в 16 населенных пунктах Акмолинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областей и области Абай. Из них: в 10 случаях подтопления были спрогнозированы по данным РГП «Казгидромет». В 2 – на основе международной платформы GloFAS. 4 случая, связанные с талыми водами и подъемом грунтовых вод, спрогнозированы не были.
Полученные результаты обозначили направления для дальнейшего совершенствования системы.
По итогам обсуждения определены этапы и сроки модернизации системы Tasqyn. Также даны поручения по:
- доработке гидрологической модели с учетом параметров талого и дождевого стока;
- расширению сети гидропостов;
- проведению батиметрической съемки русел рек;
- определению прогнозных расходов воды на участках рек ниже водохранилищ;
- актуализации цифровых моделей рельефа с учетом дамб, возведенных в 2024 году.
Ранее вице-премьер Канат Бозумбаев провел совещание по вопросам совершенствования системы управления и финансирования рисков стихийных бедствий.