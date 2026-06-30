Правительство Узбекистана выделит 50 млн долларов на поддержку убыточных предприятий по производству строительных материалов. Об этом было объявлено на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Ташкенте.

На заседании совета инвесторы, реализующие крупные проекты, выступили с инициативой освободить импортируемые строительные материалы от уплаты НДС. В то же время существует множество местных предприятий, желающих предложить свою продукцию для таких проектов. Они заявили о готовности составить достойную конкуренцию, если льгота по НДС будет распространена и на товары местного производства.

В связи с этим глава Узбекистана поручил профильным ведомствам разработать проект постановления, предусматривающий меры поддержки.

Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

Также Шавкат Мирзиёев отметил, что на данный момент задолженность 457 предприятий по производству строительных материалов достигла 3,5 трлн сумов (около 290 млн долларов США). Продукция этих компаний отличается высокой стоимостью, из-за чего они не могут найти покупателей.

Кроме того, руководителям ответственных ведомств было поручено посетить каждое из этих 457 предприятий и разработать для них программу поддержки. На финансовое оздоровление компаний будет выделено 50 млн долларов. Эти средства будут направлены на снижение издержек за счет наращивания производственных мощностей и выпуска продукции, пользующейся высоким спросом на рынке.

Ранее сообщалось, что парк электромобилей в Узбекистане вырос до 109 тысяч единиц.