Парк электромобилей в Узбекистане вырос до 109 тысяч единиц

В Узбекистане число зарегистрированных электромобилей за год выросло на 68% и достигло 109,2 тысячи единиц, передает Kazinform со ссылкой на gazeta.uz.

На 1 апреля в Узбекистане было зарегистрировано 109,2 тысячи электромобилей, что на 44 тысячи больше, чем годом ранее, или на 68% роста, сообщил национальный комитет по статистике.

Основная часть электрокаров сосредоточена в Ташкенте — 79 851 машина, что составляет около 73% всего парка страны. Далее следуют Ташкентская область с 8194 автомобилями и Самаркандская область, где зарегистрировано 4525 электромобилей. Далее идут Хорезмская область — 3042, Кашкадарьинская — 2611 и Ферганская — 2231.

Рост зафиксирован во всех регионах страны. Особенно быстро увеличивался парк в Самаркандской области — более чем в 2,6 раза. Более чем вдвое количество электромобилей выросло также в Хорезмской области — с 1415 до 3042 автомобилей, или на 115%. Почти двукратный рост отмечен в Сырдарьинской области — с 404 до 799 машин (+97,8%), Кашкадарьинской области — с 1338 до 2611 (+95,1%) и Навоийской области — с 901 до 1756 (+94,9%).

Наименьшая динамика отмечена в Бухарской области, где рост составил около 48,7%, а также в Сурхандарьинской области и Ташкенте, где увеличение оказалось более умеренным.

Ранее власти Узбекистана заявляли о планах стимулировать рынок электромобилей: снижать ставки по кредитам на покупку электромобилей до 16% при средней ставке 23%, расширить сеть зарядных станций до 4000 и ввести льготы для таксистов, использующих электрокары.

Ранее сообщалось, что экономика США выросла на 2,1% в первом квартале 2026 года.