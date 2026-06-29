Экономика США выросла на 2,1% в первом квартале 2026 года

Бюро экономического анализа (BEA) Министерства торговли США опубликовало окончательную оценку ВВП за первый квартал: экономика выросла на 2,1% в годовом исчислении, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на FOX Business .

Этот показатель оказался выше ожиданий экономистов, которые прогнозировали рост ВВП на 1,6% в первом квартале.

В 2025 году экономика США выросла примерно на 2,1%. В третьем квартале прошлого года рост составил 4,4% в годовом исчислении, а в четвертом – 0,5%.

Среди отраслей наибольший вклад в рост ВВП внесли сектор информационных технологий, сфера профессиональных, научных и технических услуг, а также производство товаров длительного пользования. Основными факторами, сдерживавшими рост ВВП, стали снижение показателей в сфере розничной и оптовой торговли, а также в финансовом и страховом секторах.

Ранее сообщалось, что ФРС США оставила базовую процентную ставку без изменений.