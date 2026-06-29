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    Экономика США выросла на 2,1% в первом квартале 2026 года

    Бюро экономического анализа (BEA) Министерства торговли США опубликовало окончательную оценку ВВП за первый квартал: экономика выросла на 2,1% в годовом исчислении, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на FOX Business.

    Экономика США выросла на 2,1% в первом квартале 2026 года
    Фото: Equiti.com

    Этот показатель оказался выше ожиданий экономистов, которые прогнозировали рост ВВП на 1,6% в первом квартале.

    В 2025 году экономика США выросла примерно на 2,1%. В третьем квартале прошлого года рост составил 4,4% в годовом исчислении, а в четвертом – 0,5%.

    Среди отраслей наибольший вклад в рост ВВП внесли сектор информационных технологий, сфера профессиональных, научных и технических услуг, а также производство товаров длительного пользования. Основными факторами, сдерживавшими рост ВВП, стали снижение показателей в сфере розничной и оптовой торговли, а также в финансовом и страховом секторах.

    Ранее сообщалось, что ФРС США оставила базовую процентную ставку без изменений.

     

    ВВП Финансы Америка Торговля Сфера услуг Экономика Мировые новости
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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