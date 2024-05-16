Правительство увеличит субсидии на сельхозтехнику, произведенную в Казахстане

Глава Правительства Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область посетил промышленные предприятия региона и ознакомился с перспективами увеличения производства строительных и теплоизоляционных материалов, сельскохозяйственной и грузовой техники, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Премьер-министр осмотрел цехи компании Kazrost engineering Ltd. Предприятие специализируется на производстве сельскохозяйственной техники, оснащено программируемыми оптоволоконными лазерными станками, современными листогибочными и трубогибочными станками, полуавтоматическими сварочными аппаратами, токарно-фрезерным оборудованием с числовым программным управлением и прочим оборудованием, необходимым для производственного процесса. На заводе выпускается до одной тысячи комбайнов и до одной тысячи тракторов ежегодно. Ввиду расположения предприятия в одном из ведущих зерносеющих регионов выпускаемая продукция пользуется большим спросом. Основным заказчиком является АО «КазАгроФинанс».

Фото: Правительство РК

Управляющий директор Kazrost Engineering Ltd. Дарын Иманмусаев проинформировал о дальнейших планах по расширению производства и увеличению модельного ряда. В целях углубления локализации и увеличения казахстанского содержания будет построен и также оснащен современным оборудованием дополнительный цех по производству кабин, наклонных камер и капотированию. В данный момент прорабатываются проектная и предпроектная документации.

Фото: Правительство РК

Олжас Бектенов отметил необходимость придания серьезного импульса в развитии сельхозмашиностроения. В данном направлении Правительство намерено поддерживать отечественные предприятия, а также заинтересовано в локализации производств мировых компаний-лидеров отрасли на примере Kazrost engineering Ltd, Claas и других, которые уже создали предприятия по производству сельхозтехники на территории Казахстана. В этой связи в ближайшее время будут внедрены новые инструменты поддержки таких предприятий, в том числе путем отказа от субсидирования импортной техники и увеличения субсидий на технику, произведенную в Казахстане.

Фото: Правительство РК

Премьер-Министр посетил Макинский завод теплоизоляции, где ознакомился с процессом производства материалов, осмотрел оборудование и готовую продукцию. Предприятие производит теплоизоляционные материалы для строительной индустрии с высоким экспортным потенциалом.

Фото: Правительство РК

На производстве внедрена технологическая линия итальянской компании. Мощность завода составляет 34 тысячи тонн готовой продукции в год. Здесь выпускают весь ассортимент теплоизоляционных материалов на основе базальта, в том числе и плиты для сэндвич-панелей. За январь–март 2024 года произведено 5 832 тонны минераловатных плит на сумму 1,4 млрд тенге.

Фото: Правительство РК

Генеральный директор завода Жасулан Мухаметжан проинформировал о совместном проекте со словацкими партнерами по поставке современных центрифуг для увеличения мощности с существующих 34 тысяч тонн до 50-55 тысяч тонн готовой продукции в год. Кроме того, в рамках модернизации планируется сокращение выбросов в окружающую среду до минимальных значений.

Фото: Правительство РК

За счет внедрения новых технологий завод в будущем намерен получить статус «зеленого» производства, подразумевающего полное отсутствие негативного воздействия на окружающую среду.

В Кокшетау Глава Правительства ознакомился с потенциалом местного производителя облицовочного керамического кирпича ENKI. За год производство выросло на 16,5% и превысило 4,3 млрд тенге. За январь–февраль 2024 года выпущено продукции на 629 млн тенге. На сегодня завод загружен на 90%. Общая его проектная мощность составляет 90 млн штук кирпича в год.

По данным, предоставленным Правительством, в Акмолинской области действуют 1 290 промышленных предприятий, в том числе 27 крупных, 53 средних и 1 210 малых. За январь–февраль 2024 года объем промышленного производства региона составил 279,9 млрд тенге, увеличившись на 8% к аналогичному периоду прошлого года. В обрабатывающей промышленности производство выросло на 3,1%, до 204,4 млрд тенге. При этом 16,6% от общего объема приходится на машиностроение. Отрасль демонстрирует динамичный рост: объем производства с начала года вырос на 3,6%, составив 33,9 млрд тенге.