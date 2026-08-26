Правительство утвердило План действий по реализации стратегии Digital Qazaqstan до 2029 года

В рамках исполнения Указа Президента об утверждении Общенациональной стратегии цифровизации и широкого внедрения технологий искусственного интеллекта Digital Qazaqstan до 2029 года Правительство утвердило соответствующий План действий. Постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, передает агентство Kazinform.

План охватывает три ключевых направления цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта — в интересах граждан, бизнеса и экономики, а также в государственном аппарате.

Одним из приоритетов Плана станет массовое внедрение ИИ на всех уровнях образования. В рамках масштабирования программы AI-SANA к 2029 году базовыми навыками ИИ должны обладать не менее 80% выпускников школ, колледжей и вузов. Одновременно будет расширена углубленная подготовка студентов и повышение квалификации педагогов. К 2028 году не менее 80% вузов и колледжей внедрят технологии искусственного интеллекта в образовательные процессы и обновят программы в соответствии с потребностями экономики.

В здравоохранении цифровизация будет направлена на переход к единой системе управления данными и более широкое использование сервисов без необходимости очного обращения. К 2029 году планируется существенно увеличить число граждан, использующих медицинские self-service сервисы, объединить больше медицинских организаций в единый цифровой контур с обменом данными в режиме реального времени и расширить применение искусственного интеллекта при принятии клинических решений.

Отдельное направление Плана связано с повышением безопасности и комфорта городской среды. В регионах продолжится внедрение решений AI Native cities& regions, включая интеллектуальные системы мониторинга и анализа. Их применение позволит быстрее реагировать на происшествия, повысить эффективность работы служб безопасности и снизить транспортную нагрузку в крупных городах за счет ИИ-платформ управления и мониторинга.

В сфере государственных услуг и социальной поддержки акцент сделан на сокращении времени и числа действий со стороны граждан. План предусматривает более широкое применение искусственного интеллекта, проактивных сервисов, автоподписания и автоматизации процессов. К 2029 году время предоставления государственных услуг и мер социальной поддержки должно сократиться не менее чем на 50%.

Инфографика: Правительство РК

В интересах бизнеса и экономики цифровая трансформация охватит ключевые отрасли — энергетику, промышленность, строительство, транспорт, логистику и АПК. В топливно-энергетическом комплексе к 2029 году не менее 70% активов будут подключены к цифровому мониторингу, что позволит в режиме реального времени отслеживать их состояние и заранее выявлять риски для надежности. Одновременно будет расширена сквозная цифровая прослеживаемость движения энергоресурсов.

В строительстве цифровой подход охватит весь жизненный цикл объектов — от проектирования до эксплуатации. К 2029 году 100% новых технически сложных объектов планируется сопровождать в едином цифровом контуре.

В сфере транспорта и логистики цифровизация будет охватывать весь путь груза — от прохождения пунктов пропуска до перемещения по основным транспортным коридорам и мультимодальным узлам. Одной из ключевых задач станет сокращение времени прохождения грузового автотранспорта через приоритетные пункты пропуска. Для этого планируется расширять применение цифровых инструментов, позволяющих заранее получать и обрабатывать данные о перевозке и снижать количество операций, требующих ручного участия.

В рамках развития Smart Cargo приоритетные грузовые перевозки будут сопровождаться цифровым паспортом и сквозным трекингом, что позволит отслеживать перемещение груза на всем маршруте и повысить прозрачность логистических процессов. Одновременно ключевые транспортные коридоры, пункты пропуска и мультимодальные узлы будут охватываться интеллектуальной транспортной аналитикой. Это даст возможность оперативно оценивать загрузку инфраструктуры, управлять транспортными потоками и быстрее принимать решения при возникновении узких мест.

В АПК цифровые решения будут ориентированы на повышение эффективности сельхозпроизводителей и упрощение доступа к современным инструментам управления.

Для малого и среднего бизнеса акцент сделан на снижении административной нагрузки и адресном внедрении цифровых решений. Предприятия смогут проходить оценку цифровой зрелости и получать индивидуальные дорожные карты цифровизации. Применение диджитал комплаенса и риск-ориентированного надзора позволит сократить число физических проверок субъектов МСБ с низким уровнем риска.

Инфографика: Правительство РК

В налоговой сфере предусмотрен переход к интеллектуальной модели администрирования, при которой значительная часть процессов будет выполняться автоматически, без дополнительного участия налогоплательщика. Такой подход ориентирован на формирование «невидимого» налогового администрирования и сокращение доли ненаблюдаемой экономики.

Отдельный блок Плана посвящен цифровой трансформации финансового сектора, банков второго уровня и квазигосударственных компаний. К 2028 году не менее 80% банков второго уровня планируется подключить к цифровой системе защищенного обмена информацией. Такой же показатель предусмотрен для рынка финансовых организаций, предоставляющих продукты физическим лицам и подключенных к Единой цифровой платформе.

В квазигосударственном секторе цифровизация и внедрение ИИ также должны дать измеримый экономический эффект. В портфельных компаниях АО «ФНБ „Самрук-Қазына“ вклад цифровых и AI-инициатив в рост EBITDA планируется довести до 5% в год. В АО „НИХ „Байтерек“ к 2029 году AI-мониторингом планируется охватить 100% инвестиционных проектов.

Одно из направлений Плана связано с укреплением конкурентоспособности отечественной IT-индустрии и расширением ее присутствия на внешних рынках. К 2029 году объем экспорта IT-услуг и цифровых решений планируется увеличить не менее чем на 50%. Для формирования новой технологической экономики предусмотрено развитие региональных центров компетенций по робототехнике и поддержка отечественных интеграторов, реализующих коммерческие проекты.

Важную роль в развитии цифровой инфраструктуры отводится «Долине ЦОДов». Проект ориентирован на привлечение в Казахстан глобальных технологических и облачных партнеров, размещение современных вычислительных мощностей и создание базы для масштабного внедрения искусственного интеллекта. Это расширит возможности для обработки и хранения данных внутри страны, запуска новых AI-сервисов и развития отечественной цифровой индустрии.

Развитие цифрового государства сопровождается усилением требований к кибербезопасности. План предусматривает повышение защищенности государственных информационных систем, развитие киберкультуры и повышение осведомленности населения о безопасном использовании цифровых сервисов. Объекты «цифрового правительства» будут подключаться к сервису «Контроль доступа к персональным данным», обеспечивающему гражданам более прозрачный контроль за использованием их персональной информации.