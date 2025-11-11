Правительство удвоило финансирование области Абай

Как отметил Берик Уали, по итогам 9 месяцев текущего года в регионе сохраняется положительная динамика социально-экономического развития.

— Рост наблюдается в транспортной отрасли — 123,4%, в сфере связи — 106,4%, в обрабатывающей промышленности — 101,3%, внутренней торговле — 105,9%, сельском хозяйстве — 102,8%, по привлечению инвестиций — 103,1%. В жилищной сфере введено 159,9 тысяч кв. метров нового жилья, — сообщил аким.

Поступления налогов и обязательных платежей в государственный бюджет составили 441,4 млрд тенге, из них в республиканский бюджет — 316,7 млрд, в местный — 124,7 млрд тенге. Это на 137,3% больше по сравнению с прошлым годом.

— На момент образования области Абай общий объем бюджета составлял 251,3 млрд тенге. Сегодня, благодаря поддержке Президента и Правительства, этот показатель вырос в два раза и достиг 500,9 млрд тенге, — отметил Берик Уали.

Работа по модернизации инфраструктуры и повышению качества жизни населения региона будет продолжена поэтапно.