Правительство России утвердило правила работы судов под иностранным флагом в водах страны

Правительство России разрешило в случае отсутствия необходимых мощностей использовать суда под иностранным флагом для некоторых целей торгового мореплавания во внутренних водах РФ, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Правила утверждены постановлением кабмина.

В частности, под иностранным флагом возможны «каботаж, поисковые и спасательные операции, удаление затонувшего в море имущества, гидротехнические, подводно-технические и другие подобные работы» во внутренних водах, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе.

Чтобы воспользоваться этим правом, судам под иностранным флагом нужно будет получить у ФСБ и Минобороны разрешение. Одно из условий — «отсутствие в составе судов, зарегистрированных в одном из реестров судов Российской Федерации, флота, необходимого для осуществления указанной деятельности».

— Выдача разрешения осуществляется Федеральным агентством морского и речного транспорта по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации на основании заявления, — говорится в публикации.

Новое постановление лишает силы несколько ранее действовавших документов, вводивших исключения из правил, установленных Кодексом торгового мореплавания. Однако лицензии, выданные на основании прошлых актов, продолжают действовать вплоть до даты, до которой выданы.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

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