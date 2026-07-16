Правительство РК меняет структуру госорганизаций: кого объединят и что ликвидируют

Согласно документу, ТОО «Институт космической техники и технологий» будет преобразовано в акционерное общество с 1 марта 2028 года. После этого новое АО планируется присоединить к АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары».

В сфере культуры предусмотрено присоединение ансамбля классической музыки «Камерата Казахстана» к Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла с 1 января 2027 года. Государственная коллекция уникальных смычковых музыкальных инструментов войдет в состав Центрального государственного музея Республики Казахстан.

Также с 1 июля 2027 года Государственный центр поддержки национального кино будет присоединен к АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан станет структурной частью Национальной библиотеки Республики Казахстан.

В системе образования Институт раннего развития детей, Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования, а также Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования будут присоединены к Национальной академии образования имени И. Алтынсарина.

В сфере здравоохранения Республиканский центр крови объединят с Научно-производственным центром трансфузиологии, а Детский клинический санаторий «Алатау» — с Научно-исследовательским институтом курортологии и медицинской реабилитации.

Кроме того, постановлением предусмотрена ликвидация трех организаций. С 1 июля 2027 года прекратит деятельность НАО «Talap», с 1 января 2027 года будет ликвидировано ТОО «Институт прикладных этнополитических исследований», а также АО «Достык Энерго».

Постановление Правительства вводится в действие с 1 сентября 2026 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.

Ранее стало известно, что Правительство РК проведет аудит нацпроекта «Комфортная школа» и пересмотрит финансирование частных школ.