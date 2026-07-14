Правительство РК проведет аудит нацпроекта «Комфортная школа» и пересмотрит финансирование частных школ

Высшая аудиторская палата в 2026 году проведет государственный аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Комфортная школа». Об этом сообщил Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В текущем году Высшей аудиторской палатой запланировано проведение государственного аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Комфортная школа». По итогам аудита будут приняты соответствующие меры, — говорится в ответе Премьер-министра.

При этом Олжас Бектенов отметил, что действующая модель реализации проекта позволила унифицировать подходы к строительству новых школ.

— Передача функций заказчика АО «Samruk-Kazyna Construction» позволила обеспечить единые стандарты проектирования, строительства, оснащения и цифровой инфраструктуры объектов образования, — отметил он.

По данным Правительства, в рамках национального проекта уже построено 217 современных школ на 460 тысяч ученических мест.

Кроме того, Правительство пересматривает подходы к государственной поддержке частных организаций образования.

— В целях оптимизации расходов бюджета прекращено государственное финансирование новых частных школ, а также частных организаций образования, открываемых в населенных пунктах, где отсутствует дефицит ученических мест в государственных школах, — сообщил Олжас Бектенов.

По его словам, Министерство просвещения совместно с Министерством финансов и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» разрабатывают дополнительные изменения.

— Прорабатываются механизмы ограничения государственного финансирования дорогостоящих частных школ с перенаправлением бюджетных средств на поддержку частных организаций образования, обеспечивающих бесплатное обучение детей в рамках государственного образовательного заказа, — говорится в ответе главы Правительства.

Премьер также привел данные о сети частных школ в стране.

— На сегодняшний день в Казахстане функционирует 881 частная школа, из которых 749 работают в рамках государственного образовательного заказа. В них обучаются более 200 тысяч детей, — отметил Олжас Бектенов.

Отдельное внимание уделяется соблюдению санитарных требований и норм безопасности.

— С начала текущего года по результатам проведенной работы целевое назначение помещений приведено в соответствие в 30 частных школах. Проверочные мероприятия продолжаются еще по 133 объектам, — сообщил Премьер-министр.

Он подчеркнул, что в случае выявления нарушений к организациям образования будут применяться предусмотренные законодательством меры, включая прекращение государственного финансирования и лишение лицензии.

Ранее стало известно, что Казахстан занимает второе место в мире по уровню признания профессии учителя.