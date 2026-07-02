Казахстан занимает второе место в мире по уровню признания профессии учителя

Казахстан занимает второе место в мире по уровню общественного признания профессии учителя, а также входит в пятерку стран с самым высоким уровнем удовлетворенности педагогов оплатой труда, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, выступая на IV пленарном заседании Global Businesswomen Council в Астане.

Как отметила министр, расширение экономических возможностей женщин напрямую связано с качеством образования, развитием человеческого капитала, устойчивым экономическим ростом и конкурентоспособностью страны.

— Сегодня женщины составляют более 80 процентов педагогических работников системы образования Казахстана. Ежедневно они обучают и воспитывают подрастающее поколение, помогают детям получать знания, развивать навыки, формировать дисциплину, ответственность и уважение к труду. Именно через труд педагогов формируется человеческий капитал страны, — сказала Сулейменова.

По ее словам, государством последовательно принимаются меры по повышению статуса педагога. Повышена заработная плата, усилена правовая защита, сокращена несвойственная педагогам нагрузка, расширены возможности для повышения квалификации.

— Сегодня Казахстан занимает второе место в мире по уровню общественного признания профессии учителя, а также входит в пятерку стран с самым высоким уровнем удовлетворенности педагогов оплатой труда. По данным исследований, 95 процентов педагогов удовлетворены своей работой, а около 80 процентов отмечают, что, имея возможность выбора, вновь стали бы учителями, — рассказала министр.

Сулейменова добавила, что для женщин сфера образования остается одной из важнейших возможностей профессиональной реализации, стабильной занятости и социальной защищенности.

Ранее сообщалось, что количество нарушений прав педагогов сократилось в три раза.