Правительство РК выделило более 10 млрд теңге на создание нового спутника связи KazSat-3R

В рамках исполнения поручения Главы государства по развитию национальной цифровой инфраструктуры и обеспечению граждан современными телекоммуникационными услугами из резерва Правительства выделено 10,4 млрд теңге на реализацию проекта по созданию космической системы связи KazSat-3R, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Проект направлен на развитие национальной спутниковой связи и телекоммуникационной отрасли. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.

Выделенные средства направят на создание нового спутника связи KazSat-3R, который должен заменить действующий космический аппарат KazSat-3. Плановый срок эксплуатации KazSat-3 завершается в 2029 году, замещающий аппарат позволит обеспечить непрерывность работы национальной системы спутниковой связи. Реализация проекта обеспечит стабильную работу спутниковых сетей связи и телерадиовещания, а также позволит расширить доступ к Интернету в малонаселенных и удаленных населенных пунктах.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Кроме того, будет повышен уровень информационной безопасности, укреплен технологический суверенитет Казахстана. На сегодняшний день ресурсами космической системы связи KazSat пользуются крупнейшие отечественные операторы связи и государственные структуры. На базе системы оказываются услуги телерадиовещания, передачи данных, мобильной связи и доступа к Интернету. К системе подключены 19 операторов связи и более 2 млн абонентов телевещания.

В Казахстане ведется системная работа по повышению качества телекоммуникационных услуг. Среди результатов за последние два года — доведение доли населения, имеющего доступ к высокоскоростному интернету, до 99%. Доступом у высокоскоростному интернету обеспечены более 4,5 тыс. сельских населенных пунктов. Для обеспечения связью отдаленных и труднодоступных территорий используются спутниковые технологии, благодаря которым доступ к интернету получают и населенные пункты, где строительство наземной инфраструктуры затруднено. Развитие инфраструктуры обеспечивается за счет реализации ключевых проектов, включая расширение волоконно-оптических линий связи в сельской местности, проект «Последняя миля», развитие сети 5G, обеспечение мобильной связью автодорог и внедрение современных спутниковых решений.

Параллельно расширяется доступ к современным цифровым сервисам: на сегодня свыше 90% государственных услуг осуществляются в онлайн-формате, запущены собственные суперкомпьютерные мощности и единая цифровая платформа QazTech, создающие основу для дальнейшего развития искусственного интеллекта и цифровой экономики. Таким образом, создание спутника связи KazSat-3R и реализация новых проектов в сфере дистанционного зондирования Земли обеспечат дальнейшее развитие космической отрасли Казахстана, расширение ее технологических возможностей.

Ранее сообщалось, что на приглашение участвовать в конкурсе на создание нового казахстанского спутника связи «KazSat-3R» откликнулись 14 компаний-производителей космической техники, в числе которых 2 казахстанские и 12 иностранных.