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    11:54, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Правительство РК сообщило о готовности приступить к исполнению договоренностей с Кореей

    Президент Республики Корея Юн Сок Ёль провел встречу с Премьер-Министром Казахстана Олжасом Бектеновым
    Фото: Правительство РК

    В Астане в рамках государственного визита Президент Республики Корея Юн Сок Ёль провел встречу с Премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Обсуждены вопросы дальнейшей реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Президента Кореи Юн Сок Ёля. Внимание уделено расширению торгово-экономического сотрудничества, усилению взаимодействия в промышленной, энергетической, авиационной и других отраслях.

    — Казахстан видит большие перспективы в развитии торгово-экономического партнерства. В целях обеспечения динамичного развития двустороннего сотрудничества Правительство готово немедленно приступить к практической реализации всех договоренностей, достигнутых на высшем уровне, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Казахстан заинтересован в реализации совместных проектов в таких перспективных сферах, как энергетика, освоение и переработка редкоземельных металлов, инфраструктура, производство автомобилей и их компонентов, эффективное использование водных ресурсов, финансы и другие.

    Развитие обрабатывающего сектора — одно из приоритетных направлений работы Правительства Казахстана во исполнение поручения Главы государства по диверсификации экономики. На сегодня достигнут высокий показатель инвестирования корейских компаний в развитие казахстанского машиностроения. В РК формируются автомобильные кластеры, планируется наладить производство комплектующих. К примеру, в Алматы налажена мелкоузловая сборка автомобилей марки Hyundai, в Костанайской области — производство автомобилей бренда KIA, в городе Семей — совместное производство автобусов Daewoo Bus Global. В ближайшее время корейские компании начнут производить в Казахстане автомобильные сиденья и мультимедиа для автомобилей.

    С учетом подписанных накануне соглашений открываются новые перспективы дальнейшего расширения корейского присутствия и локализации производств крупных корпораций. Обозначена заинтересованность Казахстана в производстве аккумуляторов для электрокаров с применением южнокорейских технологий. Олжас Бектенов подчеркнул заинтересованность в дальнейшем усилении сотрудничества в автопроме и содействии корейской стороны в вопросах подготовки казахстанских кадров для автомобильной промышленности страны.

    Кроме того, Казахстан и Корея активизируют обмен технологиями и совместную реализацию проектов в приоритетных отраслях. В области сортировки, переработки и ликвидации отходов перспективным является проект по строительству мусороперерабатывающего завода. В металлургической отрасли — налаживание производства ферросплавов. В сфере геологии — сотрудничество в области совместной добычи и переработки редкоземельных металлов и производства продукции высоких переделов в Казахстане с последующей поставкой в Корею на взаимовыгодных условиях.

    Водородная энергетика также может стать одним из перспективных направлений для сотрудничества. Локализация производства лифтового оборудования, в свою очередь, позволит повысить безопасность строительных объектов. В авиации для укрепления культурно-гуманитарных связей и бизнес-контактов будет проработан вопрос запуска новых пассажирских авиамаршрутов. Необходимость обусловлена двукратным увеличением количества корейских туристов в Казахстане за прошедший год.

    Теги:
    Правительство Казахстан Сотрудничество Астана Корея Олжас Бектенов
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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