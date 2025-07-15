Правительство РК не планирует ограничивать въезд авто в крупные города
Въезд автотранспорта в крупные города Казахстана ограничивать не планируется. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, вопрос загрязнения окружающей среды транспортом действительно актуален и связан, в первую очередь, с возрастом автопарка в стране.
— Такая проблема существует. В целом связано с тем, что — старение транспорта. Автомобили, которым много лет, загрязняют общественную среду, — отметил Роман Скляр.
Он добавил, что государство продолжит стимулировать обновление автопарка и развитие экологически чистых видов транспорта.
— Государство будет продолжать стимулировать покупку новых автомобилей. Платные дороги, налоги на бензин будут стимулировать граждан в большей степени пользоваться общественным транспортом. Перевод общественного транспорта на газовое топливо и покупку новых электрических автобусов будем продолжать, — сообщил первый вице-премьер.
При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день ограничений на въезд личного транспорта в города не предусматривается.
— Пока ограничений для въезда в крупные города транспорта не планируется, — сказал Скляр.
Ранее на заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручение разработать агропродовольственный маркетплейс.