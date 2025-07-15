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    11:09, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Правительство РК не планирует ограничивать въезд авто в крупные города

    Въезд автотранспорта в крупные города Казахстана ограничивать не планируется. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Автоматически взвешивать крупногабаритный транспорт будут на въезде в Астану
    Фото: акимат Астаны

    По его словам, вопрос загрязнения окружающей среды транспортом действительно актуален и связан, в первую очередь, с возрастом автопарка в стране.

    — Такая проблема существует. В целом связано с тем, что — старение транспорта. Автомобили, которым много лет, загрязняют общественную среду, — отметил Роман Скляр.

    Он добавил, что государство продолжит стимулировать обновление автопарка и развитие экологически чистых видов транспорта.

    — Государство будет продолжать стимулировать покупку новых автомобилей. Платные дороги, налоги на бензин будут стимулировать граждан в большей степени пользоваться общественным транспортом. Перевод общественного транспорта на газовое топливо и покупку новых электрических автобусов будем продолжать, — сообщил первый вице-премьер.

    При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день ограничений на въезд личного транспорта в города не предусматривается.

    — Пока ограничений для въезда в крупные города транспорта не планируется, — сказал Скляр.

    Ранее на заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручение разработать агропродовольственный маркетплейс.

    Теги:
    Правительство РК Роман Скляр Транспорт Экология Авто
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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