    13:17, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Правительство расширило территорию морпорта Актау

    Правительство Казахстана расширило границы СЭЗ «Морпорт Актау». Соответствующие изменения закреплены постановлением от 5 декабря 2025 года, передает агентство Kazinform.

    морпорт
    Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

    Отмечается, что специальная экономическая зона «Морпорт Актау» расположена на территории Мангистауской области в пределах административно-территориальных границ городов Актау и Жанаозена, Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области согласно прилагаемому плану.

    — Территория СЭЗ составляет 9814,503 гектара, включая Международный аэропорт Актау, и является неотъемлемой частью территории РК, — говорится в документе.

    Ранее площадь зоны составляла 4 407,503 гектара.

    Также обновлен план территории СЭЗ «Морпорт Актау». В частности, территория СЭЗ включает в себя:

    • портовую зону — 656,3543 гектара;
    • индустриальную зону — 7428,1487 гектара;
    • логистическую зону — 1730 гектар.

    Для специальной экономической зоны установлены новые целевые индикаторы на 2052 год:

    • Общий объем инвестиций — 1320 млрд тенге (было 980 млрд тенге).
    • Объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ — 1600 млрд тенге.
    • Количество участников (компаний) — 180 единиц (было 150).
    • Количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ, — 7900 человек (было 5800 человек).

    Доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ составит 83% (без изменений).

    Постановление вступает в силу со дня подписания.

