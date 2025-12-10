Правительство расширило территорию морпорта Актау

Отмечается, что специальная экономическая зона «Морпорт Актау» расположена на территории Мангистауской области в пределах административно-территориальных границ городов Актау и Жанаозена, Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области согласно прилагаемому плану.

— Территория СЭЗ составляет 9814,503 гектара, включая Международный аэропорт Актау, и является неотъемлемой частью территории РК, — говорится в документе.

Ранее площадь зоны составляла 4 407,503 гектара.

Также обновлен план территории СЭЗ «Морпорт Актау». В частности, территория СЭЗ включает в себя:

портовую зону — 656,3543 гектара;

индустриальную зону — 7428,1487 гектара;

логистическую зону — 1730 гектар.

Для специальной экономической зоны установлены новые целевые индикаторы на 2052 год:

Общий объем инвестиций — 1320 млрд тенге (было 980 млрд тенге).

Объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ — 1600 млрд тенге.

Количество участников (компаний) — 180 единиц (было 150).

Количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ, — 7900 человек (было 5800 человек).

Доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ составит 83% (без изменений).

Постановление вступает в силу со дня подписания.