Правительство отклонило предложение о выделении «Отбасы банку» 50 млрд тенге из возвращённых активов

— Не могут быть профинансированы за счет средств Специального государственного фонда расходы, относящиеся к текущим бюджетным программам государственных органов и квазигосударственного сектора, а также бюджетные кредиты местным исполнительным органам, субъектам квазигосударственного сектора, финансовым институтам развития, банкам второго уровня и микрофинансовым организациям. В этой связи выделение дополнительного финансирования АО «Отбасы банк» за счет средств Фонда не представляется возможным, — говорится в ответе.

По его словам, в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 года одной из ключевых мер государственной поддержки населения является обеспечение доступности жилья посредством выдачи льготных ипотечных займов отдельным категориям граждан через государственные программы «2-10-20» (2% годовых, первоначальный взнос — 10%, срок — 20 лет) и «5-10-20» (5% годовых, первоначальный взнос — 10%, срок — 20 лет).

— В текущем году предусмотрено 40,6 млрд тенге для выдачи 3400 займов, на сегодняшний день выдан 2461 заем на 29,6 млрд тенге (2% — 13,5 млрд тенге на 1086 займов, 5% — 16,1 млрд тенге на 1375 займов), — отметил он.

Он также добавил, что в целом для финансирования данных программ в период с 2020 по 2025 годы государством выделены средства в размере 490,6 млрд тенге, в том числе за счет бюджетных кредитов из республиканского бюджета 300,6 млрд тенге, за счет облигационного займа Национального Банка 190 млрд тенге. За этот период выдано 67603 займов на общую сумму 730,9 млрд тенге, (2% — 218,3 млрд тенге на 18953 займов, 5% — 512,6 млрд тенге на 48650 займов).

— Финансирование 2024 года осуществлялось за счет остаточных средств 2023 года и оборачиваемых средств, которые составили 81,3 млрд тенге и планировалась выдача 6884 займов (2% — 55,3 млрд тенге на 4683 займов, 5% — 26 млрд тенге на 2201 займов), фактически выдано 9004 займов на сумму 108,1 млрд тенге (2% — 48,5 млрд тенге на 3859 займов, 5% — 59,6 млрд тенге на 5145 займов), — дополнил Р.Скляр.

Ранее мы писали, что правила выкупа и строительства арендного жилья в Казахстане обновлены.