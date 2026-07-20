Правительство Казахстана утвердило план борьбы с теневой экономикой до 2028 года

Согласно документу, в соответствии с Концепцией развития малого и среднего предпринимательства в РК до 2030 года уровень теневого оборота в экономике в процентах к валовому внутреннему продукту в 2026 году составит не более 14,5%, в 2027 году — не более 14%, в 2028 году — не более 13,8%.

Как отмечается, теневой сектор экономики является непосредственной угрозой экономической безопасности государства, подавляет легальное развитие среднего и малого бизнеса, препятствует развитию предпринимательства как ведущего института рыночной экономики, снижает уровень конкуренции, обостряет экономические проблемы, лишает государственный бюджет значительной части доходов.

Одним из ключевых направлений плана станет цифровизация. Планируется создать цифровую платформу, которая позволит сопоставлять данные налоговых, таможенных, трудовых и отраслевых информационных систем, выявлять наиболее уязвимые звенья, подверженные применению серых схем, а также отслеживать их миграцию между секторами экономики.

Комплексный план охватывает пять приоритетных отраслей:

здравоохранение и социальные услуги;

торговлю;

образование;

строительство;

сельское хозяйство.

При этом, перечень отраслей не является закрытым и может корректироваться по мере выявления новых серых ниш в экономике.

В производственном секторе ожидается сокращение теневого оборота за счет цифровой прослеживаемости в сельском хозяйстве, нефтегазовой отрасли и строительстве. Внедрение цифровых систем распределения ресурсов и интеграция с таможенными платформами обеспечат сквозной контроль движения продукции.

В сфере торговли и услуг ключевыми результатами станут переход к цифровым форматам рынков (Digital bazaar), расширение маркировки товаров и автоматизация контроля за оборотом подакцизной и социально значимой продукции. Это позволит минимизировать неучтенный оборот и контрафакт.

В социальной сфере (здравоохранение, образование) внедрение автоматизированных систем верификации услуг, ценового мониторинга и комплаенс-аудита снизит риски фиктивных операций и нецелевого использования бюджетных средств.

Дополнительно ожидается сокращение коррупционных рисков за счет минимизации человеческого фактора и автоматизации процедур.

Мероприятия отобраны по действующим принципам ОЭСР:

данные в режиме, близком к реальному времени;

ранее выявление рисков, не доводя до постфактум;

добровольная легализация, а не давление на бизнес;

управление по измеримым результатам.

При этом уже на этапе формирования Комплексного плана исключены меры, предусматривающие введение новых обязательств для бизнеса или ужесточение регулирования.

Повышение прозрачности оборотов создаст более предсказуемую и конкурентную экономическую среду.

В Комплексном плане цифровизация станет базовой основой в противодействии теневой экономике, вместе с тем инструменты искусственного интеллекта будут использоваться для мониторинга исполнения Комплексного плана и оценки достижимости целевых показателей.

Как ожидается, реализация комплексного плана позволит снизить доли ненаблюдаемой (теневой) экономики в валовом внутреннем продукте (% к ВВП) — до 13,8% в 2028 году.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.



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