Какие объекты запустили в регионах Казахстана на прошлой неделе

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионах страны ведется системная работа по диверсификации экономики, развитию обрабатывающей промышленности и импортозамещению, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В частности, запущены новые производства, логистические и социальные объекты. Ниже — представлены объекты, запущенные на прошедшей неделе:

Завод металлоконструкций и бетона (Алматинская область): В Карасайском районе открыли комплекс стоимостью 4,7 млрд теңге. Мощность — 10 тыс. тонн металлоконструкций и 300 тыс. м3 бетона в год, а также сэндвич-панели и модульные здания. Создано 80 рабочих мест, продукция пойдет на внутренний рынок и экспорт в Кыргызстан и Узбекистан.

Инфографика: пресс-служба Правительства РК

Логистический комплекс (Алматинская область): В Карасайском районе открылась первая очередь складского комплекса класса «А» на участке в 50 га. Инвестиции в первый этап составили 20 млрд теңге (общая стоимость проекта — 70 млрд теңге). Комплекс будет предоставлять 3PL-услуги, а его общая мощность достигнет 160 тыс. м2 складов. Проект создаст 1,2 тыс. рабочих мест, из которых 135 уже трудоустроены.

Инфографика: пресс-служба Правительства РК

Завод по производству сухого верблюжьего молока (Кызылодинская область): В Аральске запущен комплекс стоимостью 3 млрд теңге (включая 1,8 млрд теңге льготного финансирования от ФРП). Предприятие мощностью 400 тонн готовой продукции в год создало 23 рабочих места. Завод будет ежедневно перерабатывать до 20 тыс. литров сырья от местных животноводов.

Инфографика: пресс-служба Правительства РК

Завод по производству пищевой соли (Кызылординская область): В Аральске открылось производство пищевой соли высшего сорта стоимостью 1,8 млрд теңге. Мощность завода составляет 40 тыс. тонн продукции в год, создано 20 постоянных рабочих мест. Предприятие обеспечит пищевой солью внутренний рынок и начнет экспортные поставки в соседние страны.

Инфографика: пресс-служба Правительства РК

Завод по производству ламината (Туркестанская область): В СЭЗ «Turan» запустили производство стоимостью 5 млрд теңге. На 1-м этапе создано 65 рабочих мест с мощностью 840 тыс. м2 продукции в год для внутреннего рынка. С запуском 2-го этапа мощность вырастет до 2,4 млн м2, а число рабочих мест — до 150.

Инфографика: пресс-служба Правительства РК

Физкультурно-оздоровительный комплекс (Актюбинская область): В Алгинском районе введен в эксплуатацию ФОК площадью 3 тыс. м2 с плавательным бассейном и футбольным полем. Объект рассчитан на посещение до 150 человек в сутки и позволит расширить доступ сельской молодежи к массовому спорту.

Инфографика: пресс-служба Правительства РК

Авиамаршрут Атырау — Батуми: Запущено регулярное прямое авиасообщение между Казахстаном и Грузией. Рейсы выполняются 1 раз в неделю по вторникам на воздушных судах Airbus A320, что позволит расширить международное сообщение и задействовать туристический потенциал регионов.