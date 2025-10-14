РУ
    08:00, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Правительство Казахстана рассмотрит итоги социально-экономического развития за девять месяцев

    Во вторник, 14 октября, в 10:00 начнется очередное заседание Правительства РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Правительство РК
    Фото: Агыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    На повестке — итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь–сентябрь 2025 года.

    Как сообщали ранее в Министерстве нацэкономики, по оперативным данным Бюро национальной статистики, за восемь месяцев 2025 года рост ВВП Казахстана составил 6,5%.

    Основными факторами роста стала положительная динамика в торговле, промышленности и сфере связи.

    Промышленность увеличилась на 7,6%. Отмечается ускорение темпов роста в обрабатывающем секторе, где рост составил 6,5% к аналогичному периоду 2024 года.

    Основные драйверы обрабатывающей промышленности: машиностроение (+15,1%), производство продуктов питания (+10,1%), нефтепереработка (+7,6%), химическая промышленность (+7,5%) и металлургия (+1,1%).

    В торговле зафиксировано увеличение на 8,9%, в основном за счет оптовой торговли, доля которой в отрасли составляет 66,6%. Наибольшие темпы роста зафиксированы в Шымкенте (+21,3%), Восточно-Казахстанской области (+5,7%) и области Жетысу (+0,6%). 

    В строительстве рост производства составил 18,1%. Объем услуг в сфере транспорта и складирования увеличился на 21,5%. Рост в сельском хозяйстве составил 3,4%.

    Главная цель Правительства — удвоить ВВП страны к 2029 году, доведя его до $450 млрд. Для этого инвестиции в экономику должны увеличиться более чем в 2,5 раза.

    По словам вице-министра национальной экономики Армана Касенова, государство планирует активнее участвовать в формировании отраслей и проектов, а не только сопровождать бизнес. Реализация целей потребует увеличения инвестиций в основной капитал с $41 млрд в 2024 году до $103 млрд в 2029 году.

    Вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин подчеркнул, что ключевую роль в новой модели сыграет инвестиционная служба Investment Board, которая будет сопровождать приоритетные проекты национального масштаба.

