Правительство Казахстана рассмотрит итоги социально-экономического развития за девять месяцев

На повестке — итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь–сентябрь 2025 года.

Как сообщали ранее в Министерстве нацэкономики, по оперативным данным Бюро национальной статистики, за восемь месяцев 2025 года рост ВВП Казахстана составил 6,5%.

Основными факторами роста стала положительная динамика в торговле, промышленности и сфере связи.

Промышленность увеличилась на 7,6%. Отмечается ускорение темпов роста в обрабатывающем секторе, где рост составил 6,5% к аналогичному периоду 2024 года.

Основные драйверы обрабатывающей промышленности: машиностроение (+15,1%), производство продуктов питания (+10,1%), нефтепереработка (+7,6%), химическая промышленность (+7,5%) и металлургия (+1,1%).

В торговле зафиксировано увеличение на 8,9%, в основном за счет оптовой торговли, доля которой в отрасли составляет 66,6%. Наибольшие темпы роста зафиксированы в Шымкенте (+21,3%), Восточно-Казахстанской области (+5,7%) и области Жетысу (+0,6%).

В строительстве рост производства составил 18,1%. Объем услуг в сфере транспорта и складирования увеличился на 21,5%. Рост в сельском хозяйстве составил 3,4%.

Главная цель Правительства — удвоить ВВП страны к 2029 году, доведя его до $450 млрд. Для этого инвестиции в экономику должны увеличиться более чем в 2,5 раза.

По словам вице-министра национальной экономики Армана Касенова, государство планирует активнее участвовать в формировании отраслей и проектов, а не только сопровождать бизнес. Реализация целей потребует увеличения инвестиций в основной капитал с $41 млрд в 2024 году до $103 млрд в 2029 году.

Вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин подчеркнул, что ключевую роль в новой модели сыграет инвестиционная служба Investment Board, которая будет сопровождать приоритетные проекты национального масштаба.