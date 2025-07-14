Правительство Казахстана расширило список предоставляющих гранты организаций

Соответствующее постановление принято 8 июля 2025 года.

Согласно документу, в ранее утвержденный список международных, государственных, а также зарубежных и казахстанских неправительственных организаций и фондов, предоставляющих гранты, включена Азиатская организация по сотрудничеству в лесном секторе (AFoCO).

В этом перечне уже присутствуют такие организации, как Азиатский банк развития, Всемирная организация здравоохранения, Глобальный экологический фонд, Исламский банк развития, МАГАТЭ, Международный банк реконструкции и развития, Международный научно-технический центр, Организация договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и другие.

Ранее сообщалось, кому предоставляются гранты на развитие социального предпринимательства в Казахстане.