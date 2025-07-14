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    17:30, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Правительство Казахстана расширило список предоставляющих гранты организаций

    Правительство Казахстана дополнило перечень организаций, через которые возможно получение грантов. Добавлена еще одна международная структура, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Правительство РК

    Соответствующее постановление принято 8 июля 2025 года. 

    Согласно документу, в ранее утвержденный список международных, государственных, а также зарубежных и казахстанских неправительственных организаций и фондов, предоставляющих гранты, включена Азиатская организация по сотрудничеству в лесном секторе (AFoCO).

    В этом перечне уже присутствуют такие организации, как Азиатский банк развития, Всемирная организация здравоохранения, Глобальный экологический фонд, Исламский банк развития, МАГАТЭ, Международный банк реконструкции и развития, Международный научно-технический центр, Организация договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и другие.

    Ранее сообщалось, кому предоставляются гранты на развитие социального предпринимательства в Казахстане. 

    Теги:
    Правительство Правительство РК Гранты
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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