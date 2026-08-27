Правительство Казахстана расширило полномочия Минводы в сфере земель и водных ресурсов

В Казахстане расширили полномочия Министерства водных ресурсов и ирригации, в том числе в части контроля за использованием и охраной водного фонда, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующие изменения внесены постановлением правительства от 24 августа 2026 года в Положение о Министерстве водных ресурсов и ирригации.

Согласно документу, министерство получило полномочия осуществлять государственный контроль за соблюдением местными исполнительными органами возложенных на них функций в сфере охраны и использования водного фонда.

Кроме того, ведомство будет согласовывать предоставление земельных участков и изменение их целевого назначения из состава земель водного фонда и в пределах водоохранных зон.

В полномочия министерства также вошло согласование генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки и комплексных схем градостроительного планирования в части, касающейся охраны водного фонда, использования водных ресурсов и развития водохозяйственных систем.

Отдельно уточнены полномочия ведомства в сфере инвестиций. Министерство сможет привлекать инвестиции и сопровождать инвестиционные проекты в пределах своей компетенции.

При этом министерству запрещено вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства для выполнения обязанностей, которые относятся непосредственно к его полномочиям.

Изменения также затронули внутреннюю структуру управления ведомства. Руководитель аппарата получил дополнительные полномочия по координации деятельности структурных подразделений, кадровым вопросам, государственным закупкам, бюджетному процессу и контролю за служебной дисциплиной.

В частности, руководитель аппарата сможет назначать и освобождать от должностей государственных служащих аппарата министерства, а также по согласованию с первым руководителем ведомства — руководителей отдельных департаментов и самостоятельных управлений.

Кроме того, первый руководитель министерства получил полномочия назначать и освобождать руководителя аппарата и руководителей подведомственных организаций.

Постановление правительства вводится в действие со дня его подписания.

Ранее стало известно, что инвестиции в водное хозяйство Казахстана выросли до рекордных 677 млрд теңге.