Инвестиции в водное хозяйство Казахстана выросли до рекордных 677 млрд теңге

За два года объем инвестиций в водное хозяйство Казахстана достиг порядка 677 млрд теңге, увеличившись на 79% по сравнению с предыдущим двухлетним периодом. Средства направляются на строительство водохранилищ и каналов, от которых зависит стабильное водоснабжение страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

В рамках поручения Главы государства Министерство водных ресурсов и ирригации продолжает работу по привлечению инвестиций в развитие водного хозяйства страны. В 2024–2025 годах, после создания Министерства, объем инвестиций вырос на 79% по сравнению с предыдущим двухлетним периодом.

Общий объем инвестиций в 2024–2025 годах составил порядка 677 млрд теңге. Это почти на 300 млрд теңге больше, чем в 2022–2023 годах, когда в развитие водной отрасли было привлечено 377,9 млрд теңге.

Привлекаемые инвестиции направляются прежде всего на строительство и модернизацию водохозяйственной инфраструктуры. Речь идет о водохранилищах, каналах, гидротехнических сооружениях и других объектах, от которых зависит стабильное водоснабжение населения и сельского хозяйства.

Эта работа позволяет последовательно обновлять существующую инфраструктуру и создавать новые мощности для накопления и распределения воды. В конечном итоге инвестиции должны повысить надежность водоснабжения, сократить потери воды и сделать управление водными ресурсами более эффективным.

В числе реализуемых за счет инвестиций инициатив — совместные с Исламским банком развития работы по строительству трех водохранилищ в Жамбылской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях, строительство Есильского контррегулятора в Акмолинской области при поддержке Азиатского банка развития и другие масштабные проекты.

— Инвестиции привлекаются для развития водохозяйственной инфраструктуры — строительства, реконструкции и модернизации водохранилищ, каналов и других сооружений. При этом международное сотрудничество не ограничивается финансовой поддержкой. Оно также предусматривает внедрение современных технологий, цифровизацию отрасли, укрепление кадрового и научного потенциала, а также обмен передовым опытом, — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее Kazinform сообщал, что в Жамбылской области за счет средств, сэкономленных в рамках проекта с Европейским банком реконструкции и развития, ведется бетонирование 14 каналов общей протяженностью 85,5 км. Работы должны повысить эффективность подачи воды и сократить потери на оросительных сетях.

Также в августе стало известно о подготовке проекта по реконструкции 24 водохозяйственных объектов в области Абай и Восточно-Казахстанской области. В него войдут водохранилища и каналы, а реализация запланирована на 2027–2029 годы.