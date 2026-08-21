Правительство Казахстана продолжит поддержку крупных промышленных проектов

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев провел совещание по вопросам реализации ключевых инвестиционных проектов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Рассмотрены вопросы реализации проекта «Айдарлы», инвестиционного проекта по строительству горно-обогатительного комбината и освоению месторождения Коксай в Кербулакском районе области Жетісу, проектов ТОО «Новоджамбульский фосфорный завод» и ТОО «Казфосфат», строительства конденсационной электростанции мощностью 700 МВт в городе Курчатове, а также парогазовой установки мощностью 75 МВт на Жезказганской ТЭЦ.

Нурлыбек Налибаев подтвердил готовность Правительства продолжить оказывать всестороннюю поддержку для успешной реализации проектов, направленных на развитие регионов и промышленности.

В ходе совещания была отмечена необходимость обеспечить скоординированную работу государственных органов и компаний для своевременного решения вопросов, влияющих на ход реализации проектов.

По итогам совещания заинтересованным государственным органам и организациям дан ряд поручений по проработке инициатив в рамках рассмотренных инвестиционных проектов.

Ранее сообщалось, что 58 инвестиционных проектов реализуют в области Ұлытау до 2029 года.