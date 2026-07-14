Правительство Казахстана не подтвердило выводы ВАП о дефиците 33 тысяч мест в общежитиях

Премьер-министр РК Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос, сообщил , что фактический дефицит мест в студенческих общежитиях составляет порядка 10 тыс., тогда как ранее Высшая аудиторская палата оценивала его в 33 тыс., передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Премьер-министра, при исполнении предписания Высшей аудиторской палаты была проведена дополнительная сверка данных, в результате которой ранее озвученные расчеты не подтвердились.

— По прогнозным данным уполномоченного органа, на начало 2026 года дефицит мест в общежитиях составлял 10,1 тысячи мест, в том числе для студентов вузов — 5,2 тысячи мест и студентов колледжей — 4,9 тысячи мест. В ходе отработки предписания Высшей аудиторской палаты по устранению выявленных нарушений произведен расчет дефицита мест в общежитиях, который не подтвердил выводы Высшей аудиторской палаты о наличии дефицита в 33 тысяч мест, — отметил Олжас Бектенов.

Глава Правительства также сообщил, что с 2018 по 2025 год в Казахстане введено в эксплуатацию 281 студенческое общежитие на 72,1 тыс. мест. Из них для студентов высших учебных заведений построено 182 общежития на 51,2 тыс. мест, для студентов колледжей — 99 общежитий на 20,8 тыс. мест.

По информации Премьер-министра, в текущем году планируется завершить строительство еще 18 общежитий, в том числе 11 объектов на 5,3 тыс. мест для студентов вузов и семь общежитий на 1,4 тыс. мест для студентов колледжей.

— Работа ведется за счет привлечения государственных и частных источников финансирования, государственно-частного партнерства, в том числе путем реализации механизма размещения государственного заказа, — говорится в ответе Премьер-министра.

Кроме того, для повышения достоверности учета мест в общежитиях планируется интеграция информационной системы StudDom с цифровой платформой высшего образования и информационными системами вузов.

— В настоящее время Министерством науки и высшего образования ведется работа по интеграции информационной системы StudDom с единой платформой высшего образования и информационными системами вузов. Завершение работ планируется до конца 2026 года, — сообщил Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что 20 студенческих общежитий откроют в Казахстане в 2026 году.