Правительство Казахстана намерено нарастить экспорт отечественной продукции сельхозпереработки в страны ЕС

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов с Европейским комиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войчеховским обсудили вопросы расширения сотрудничества в агропродовольственной сфере. Об этом передает агентство Kazinformсо ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Участники встречи отметили особое значение продовольственной безопасности. Рассмотрены меры по увеличению экспорта продовольствия на рынок ЕС, а также вопросы создания совместных проектов по производству и переработке продуктов АПК.

Казахстан и страны ЕС продолжат политику повышения стандартов качества сельскохозяйственной продукции и поддержки фермеров. В данном направлении обозначена необходимость усиления взаимодействия в области внедрения передовых аграрных технологий, обмена опытом в вопросах снижения риска негативного влияния изменяющегося климата на отрасль сельского хозяйства.

- Агропромышленный комплекс входит в число важнейших секторов нашей экономики. С учетом потенциала нашей страны в сфере производства качественной и экологически чистой органической сельхозпродукции, а также растущего спроса с европейской стороны нам необходимо активизировать работу по расширению номенклатуры экспорта казахстанских товаров на европейский рынок, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Януш Войчеховский отметил благоприятные условия, созданные в Казахстане для инвесторов, и подтвердил намерение стран ЕС укреплять двустороннее сотрудничество. Внимание также было уделено мерам по устранению существующих барьеров во взаимной торговле и гармонизации законодательств.

В ходе встречи констатирована положительная динамика двустороннего товарооборота между Казахстаном и Евросоюзом. В целом на долю стран ЕС приходится более 40% привлеченных инвестиций и порядка 30% внешней торговли Казахстана. За год объем торговли вырос на 3,5% и достиг $41,4 млрд, из которых $31 млрд приходится на казахстанский экспорт. При этом особая активность наблюдается во взаимной торговле сельхозпродукцией: индикатор увеличился на 13,4%. Основными экспортными товарами отечественных производителей в страны ЕС являются пшеница, семена льна, рапса, переработанные зерновые культуры и другие категории. Ведется работа по увеличению доли экспорта продукции высокой переработки.