    07:15, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Правительство Германии смягчило ограничения на перелеты бизнес-классом для депутатов

    Депутатам бундестага разрешили чаще летать бизнес-классом, передает агентство Kazinform  со ссылкой на DW.

    Фото: Pexels

    С весны 2024 года депутатов обязали бронировать билеты эконом-класса для перелетов, которые длятся короче четырех часов. Теперь принято решение смягчить меры экономии, и парламентарии смогут воспользоваться бизнес-классом уже в полетах длительностью от двух часов.

    Как оказалось, что наибольшую экономию обеспечивают рейсы продолжительностью до двух часов, и для них ограничения сохранятся. Но в случае с полетами от двух до четырех часов экономия уже не такая значительная, особенно с учетом ограниченных возможностей для работы в менее комфортных условиях, а парламентариям нередко приходится работать с конфиденциальными документами.

