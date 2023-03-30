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Правительству требуется принять меры по снижению влияния государства на рыночные процессы – Президент

Серик Сабеков
30 Марта 2023, 11:44
Правительству требуется принять меры по снижению влияния государства на рыночные процессы – Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Мажилиса, заявил, что следует усилить позиции Казахстана в качестве ключевого регионального инвестиционного хаба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последний год проведена серьезная работа в сфере демонополизации и создания реально конкурентной среды. Однако останавливаться на достигнутом нельзя», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что Правительству требуется принять системные меры для дальнейшего расширения экономической свободы и снижения уровня влияния государства на рыночные процессы.

«Реализация данных подходов позволит повысить институциональную зрелость нашей страны, ее устойчивость к различным внутренним и внешним потрясениям», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Глава государства принимает участие в пленарном заседании Мажилиса.


Президент Казахстана   Правительство РК   Мажилис   Токаев Касым-Жомарт  
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