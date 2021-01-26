Правительству предстоит принять новые меры поддержки бизнеса с учетом ограничений ВТО – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил утвердить комплексный план по расширению производств через оффтейк контракты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручаю до 1 сентября утвердить комплексный план по созданию и расширению производств через оффтейк контракты, то есть через систему гарантированного закупа продукции», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Глава государства добавил, что предстоит провести работу по широкому использованию категорийных закупок и других механизмов стимулирования местных производств.

«Прошу нацпалату «Атамекен» подключиться к этому процессу. С первого января это года вступили в силу жесткие требования ВТО по ограничению поддержки отечественного бизнеса - Правительству и палате предстоит принять новые меры с учетом требований этой организации», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.