Правительству предстоит принять новые меры поддержки бизнеса с учетом ограничений ВТО – Касым-Жомарт Токаев
«Поручаю до 1 сентября утвердить комплексный план по созданию и расширению производств через оффтейк контракты, то есть через систему гарантированного закупа продукции», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.
Глава государства добавил, что предстоит провести работу по широкому использованию категорийных закупок и других механизмов стимулирования местных производств.
«Прошу нацпалату «Атамекен» подключиться к этому процессу. С первого января это года вступили в силу жесткие требования ВТО по ограничению поддержки отечественного бизнеса - Правительству и палате предстоит принять новые меры с учетом требований этой организации», - заключил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.
Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.