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    13:18, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Правительству предстоит принять новые меры поддержки бизнеса с учетом ограничений ВТО – Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил утвердить комплексный план по расширению производств через оффтейк контракты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поручаю до 1 сентября утвердить комплексный план по созданию и расширению производств через оффтейк контракты, то есть через систему гарантированного закупа продукции», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

    Глава государства добавил, что предстоит провести работу по широкому использованию категорийных закупок и других механизмов стимулирования местных производств.

    «Прошу нацпалату «Атамекен» подключиться к этому процессу. С первого января это года вступили в силу жесткие требования ВТО по ограничению поддержки отечественного бизнеса - Правительству и палате предстоит принять новые меры с учетом требований этой организации», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Экономика
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