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Правительству предстоит до конца первого полугодия обеспечить трансформацию госпрограмм в Национальные проекты

15 Января 2021 10:25
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Правительству предстоит до конца первого полугодия обеспечить трансформацию госпрограмм в Национальные проекты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительству предстоит до конца первого полугодия обеспечить трансформацию госпрограмм в Национальные проекты, заявил Глава государства в ходе первой сессии Парламента РК седьмого созыва. Об этом передает МИА «Казинформ«.

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«В соответствии с моим поручением Правительству предстоит до конца первого полугодия обеспечить трансформацию госпрограмм в Национальные проекты. В рамках данной работы необходимо встроить в программные документы инициативы, высказанные в предвыборной платформе Nur Otan», - отметил Президент РК.

«Предложенные партией меры и подходы должны быть приняты в работу и реализованы. Конструктивные предложения из программ других партий, прошедших в Парламент, также будут внимательно изучены Правительством», - продолжил Глава государства.
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#Президент Казахстана   #Нур Отан   #Первое заседание Парламента-2021  
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