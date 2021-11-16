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Правительству поручено выстроить комплексную систему управления госрасходами

16 Ноября 2021 16:39
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Правительству поручено выстроить комплексную систему управления госрасходами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил необходимость повышения эффективности бюджетной политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«При бюджетном планировании и расходовании госсредств, все принимаемые решения должны быть максимально эффективными. Важно понимать от каких проектов страна получит наибольшую пользу, а какие могут подождать до лучших времен. Следует в полной мере использовать результаты анализа социально-экономического эффекта, результата. Сейчас разрабатывается соответствующий механизм их комплексной оценки, мониторинга и применения», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании НСОД.

По словам Главы государства, необходимо завершить разработку и полноценное внедрение данного инструмента.

«Неправильные управленческие решения при формировании бюджета влекут дополнительные риски ухудшения экономической ситуации в стране. Поэтому Правительству предстоит выстроить комплексную систему управления государственным расходами, которая позволит использовать бюджетные средства в соответствии с национальными приоритетами», - заключил Президент.


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#Президент Казахстана   #Правительство РК   #Экономика   #Нацсовет  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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