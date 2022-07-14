14 Июля 2022 12:33

Правительству поручено не допускать ценовых перекосов по продаже газа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил поручения для Правительства в целях недопущения дефицита газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство также должно четко распределить функции между соответствующими национальными компаниями. Мы были вынуждены до конца года продлить ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа. Однако искусственное сдерживание цен в будущем может привести к дефициту. Это закон рынка. Поэтому Правительству необходимо принять меры по запуску торгов, не допустив при этом ценовых перекосов», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.



Фото: primeminister.kz