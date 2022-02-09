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Правительству нужно снять социальное напряжение – политолог

9 Февраля 2022 13:40
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Правительству нужно снять социальное напряжение – политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора Института прикладных этнополитических исследований, доктор PhD Дана Ашимханова поделилась мнением касательно инициатив Главы государства, озвученных на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Основной упор был сделан на социально-экономическое направление. От Главы государства идут основные ответы на вопросы, которые хочет услышать население. Сейчас основные вопросы, которые волнуют население – это безработица среди молодежи, необходимость роста доходов.

Надо отметить, что Президент чувствует динамику общественных настроений, он понимает, какие есть дискуссионные вопросы. И основная задача Правительства сейчас – снять социальное напряжение в режиме реального времени. Сейчас нужен режим диалога», - сказала Дана Ашимханова в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Спикер считает, что в целом инициативы Президента соответствуют ожиданиям населения.

«Глава государства показал свою осведомленность того, какие нужны системные и глубокие изменения в экономике. Сейчас население какие-то ошибки или недочеты уже прощать не будет. Потому что, эта линия – протестная мобилизация – этот механизм все-таки в настоящее время еще функционирует. Чувствуется, что народ пребывает в ожидании каких-то результатов работы Правительства, объективного расследования. Народ ждет пакет политических реформ, которые ожидаются в марте. Определенные надежды на него есть», - заключила она.

Фото: iaer.kz
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#Президент Казахстана   #Правительство РК   #Общество   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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