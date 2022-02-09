Правительству нужно снять социальное напряжение – политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора Института прикладных этнополитических исследований, доктор PhD Дана Ашимханова поделилась мнением касательно инициатив Главы государства, озвученных на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной упор был сделан на социально-экономическое направление. От Главы государства идут основные ответы на вопросы, которые хочет услышать население. Сейчас основные вопросы, которые волнуют население – это безработица среди молодежи, необходимость роста доходов.

Надо отметить, что Президент чувствует динамику общественных настроений, он понимает, какие есть дискуссионные вопросы. И основная задача Правительства сейчас – снять социальное напряжение в режиме реального времени. Сейчас нужен режим диалога», - сказала Дана Ашимханова в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Спикер считает, что в целом инициативы Президента соответствуют ожиданиям населения.

«Глава государства показал свою осведомленность того, какие нужны системные и глубокие изменения в экономике. Сейчас население какие-то ошибки или недочеты уже прощать не будет. Потому что, эта линия – протестная мобилизация – этот механизм все-таки в настоящее время еще функционирует. Чувствуется, что народ пребывает в ожидании каких-то результатов работы Правительства, объективного расследования. Народ ждет пакет политических реформ, которые ожидаются в марте. Определенные надежды на него есть», - заключила она.

Фото: iaer.kz