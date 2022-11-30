Правительству нужно принять системные меры по обеспечению пожарной безопасности – депутат

30 Ноября 2022, 14:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Роль системы противопожарной защиты в жилых зданиях должна возрастать, также Правительству необходимо принять системные меры по обеспечению пожарной безопасности. Об этом заявила депутат Мажилиса Гаухар Нугманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как напомнила Гаухар Нугманова, одним из громких происшествий последнего времени, которое наглядно показало всю сложность ситуации в области пожарной безопасности стал пожар, который произошел 16 ноября в многоэтажном жилом доме на проспекте Бауыржана Момышулы в Астане.

«Как вы все знаете из горящей квартиры было спасено пять человек, из них один ребенок, и эвакуировано десять человек. При этом, в ходе тушения огня пострадали двое пожарных. К сожалению, в больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, героически участвовавший в спасении людей при пожаре. За жизнь Аскара несколько суток безуспешно боролись врачи. Добрая память о нем, как о профессионале своего дела, навсегда останется в наших сердцах. Правительство сейчас оказывает всестороннюю помощь и поддержку его семье», - зачитала депутат Мажилиса свой запрос, адресованный первому заместителю Премьер-Министра РК Роману Скляру.

Ссылаясь на данные МЧС, депутат отметила, что за истекший период текущего года на территории столицы произошло 682 пожара, из них 105 пожаров в многоквартирных жилых домах.

Как озвучила Г. Нугманова, основными проблемами в области пожарной безопасности является пренебрежение нормами в области пожарной безопасности со стороны владельцев бизнеса при строительстве, также эксплуатации зданий и моральное и физическое устаревание оборудования, применяемого для обеспечения пожарной безопасности.

«Таким образом, становится очевидным, что роль системы противопожарной защиты в жилых зданиях должна возрастать, и это должно быть отражено в нормативных документах. Возникла настоятельная необходимость в формировании принципиально иного подхода в обеспечении пожарной безопасности, приведении системы государственного пожарного контроля в соответствие с возросшими требованиями времени», - считает депутат.

В этой связи, как заявила она, Правительству необходимо принять системные меры по обеспечению пожарной безопасности, чтобы минимизировать такие случаи и не приходилось оплакивать родных и близких в мирное время.

«Следует выработать действенные меры правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленные на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ», - сказала Гаухар Нугманова.

На основании вышеизложенного депутат предлагает Правительству:

- внести изменения и дополнения в нормативные документы по усилению систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить Перспективный план обеспечения пожарной безопасности.

16 ноября текущего года произошел пожар в жилом доме «Кахарман» по проспекту Бауыржан Момышулы 14. Из огня спасатели, рискуя собственной жизнью, вынесли пятерых человек.

Ранее сообщалось, что причиной пожара послужило образование аварийного режима работы в сети удлинителя, приведшее к воспламенению изоляции электропроводов.

Один из пожарных Аскар Забикулин помог жителям, но сам получил сильные ожоги и был в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что его подключали к аппарату ИВЛ. Во время пожара пострадал и второй пожарный.

20 ноября в больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, за жизнь которого несколько суток боролись врачи.