Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Правительству необходимо увеличить объем средств на ремонт коммунальных сетей моногородов - Президент РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Октября 2022, 12:42
Правительству необходимо увеличить объем средств на ремонт коммунальных сетей моногородов - Президент РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Правительству необходимо увеличить объем средств, выделяемых на ремонт коммунальных сетей моногородов. Об этом сказал Глава государства в ходе встречи с общественностью Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Проблема малых городов – значительный износ инженерной инфраструктуры. Для решения этой проблемы нужны большие вложения. Правительству необходимо увеличить объем средств, выделяемых на ремонт коммунальных сетей моногородов.

Нашим гражданам, в каком бы городе они ни жили, необходимо обеспечить чистую, зеленую, благополучную и достойную среду. Задача государства – обеспечить создание этой среды», - отметил Президент РК.


Фото:t.me/bort_01

Президент Казахстана   Карагандинская область   Общество   Моногорода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай