Правительству необходимо увеличить объем средств на ремонт коммунальных сетей моногородов - Президент РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Правительству необходимо увеличить объем средств, выделяемых на ремонт коммунальных сетей моногородов. Об этом сказал Глава государства в ходе встречи с общественностью Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Проблема малых городов – значительный износ инженерной инфраструктуры. Для решения этой проблемы нужны большие вложения. Правительству необходимо увеличить объем средств, выделяемых на ремонт коммунальных сетей моногородов.

Нашим гражданам, в каком бы городе они ни жили, необходимо обеспечить чистую, зеленую, благополучную и достойную среду. Задача государства – обеспечить создание этой среды», - отметил Президент РК.

Фото:t.me/bort_01