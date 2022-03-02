Правительством РК создан оперативный штаб по антикризисным мерам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По распоряжению Премьер-Министра РК Алихана Смаилова создан оперативный штаб по антикризисным мерам при Правительстве РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.
Оперативный штаб будет рассматривать и решать проблемные вопросы, возникающие в экономике и бизнесе, связанные с наложением пакета санкций на Российскую Федерацию и их влиянием на экономику Казахстана.
В состав оперативного штаба вошли первые руководители ключевых государственных органов, представители предпринимательского сообщества и отраслевые эксперты.
Вместе с тем, в дальнейшей работе оперативного штаба могут принять участие и другие представители отечественного бизнеса и экспертного сообщества.
Сегодня состоялось первое заседание оперативного штаба под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра, где были обсуждены вопросы транспорта и логистики, взаиморасчетов между контрагентами, а также другие вопросы отечественного бизнеса.
Состав оперативного штаба по антикризисным мерам при Правительстве Республики Казахстан.
- Глава государства провел совещание по развитию энергетики и инженерной инфраструктуры
- Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
- Ильяс Усеров назначен вице-министром нацэкономики РК
- Бауыржан Омарбеков стал вице-министром нацэкономики РК
- Сколько средств экономит Казахстан за счет цифровизации социальных госуслуг
- Казахстан будет заключать двусторонние договоры для защиты прав граждан за рубежом
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана