Правительством РК создан оперативный штаб по антикризисным мерам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По распоряжению Премьер-Министра РК Алихана Смаилова создан оперативный штаб по антикризисным мерам при Правительстве РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Оперативный штаб будет рассматривать и решать проблемные вопросы, возникающие в экономике и бизнесе, связанные с наложением пакета санкций на Российскую Федерацию и их влиянием на экономику Казахстана.

В состав оперативного штаба вошли первые руководители ключевых государственных органов, представители предпринимательского сообщества и отраслевые эксперты.

Вместе с тем, в дальнейшей работе оперативного штаба могут принять участие и другие представители отечественного бизнеса и экспертного сообщества.

Сегодня состоялось первое заседание оперативного штаба под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра, где были обсуждены вопросы транспорта и логистики, взаиморасчетов между контрагентами, а также другие вопросы отечественного бизнеса.

Состав оперативного штаба по антикризисным мерам при Правительстве Республики Казахстан.