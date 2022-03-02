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Правительством РК создан оперативный штаб по антикризисным мерам

2 Марта 2022 20:37
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Правительством РК создан оперативный штаб по антикризисным мерам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По распоряжению Премьер-Министра РК Алихана Смаилова создан оперативный штаб по антикризисным мерам при Правительстве РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

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Оперативный штаб будет рассматривать и решать проблемные вопросы, возникающие в экономике и бизнесе, связанные с наложением пакета санкций на Российскую Федерацию и их влиянием на экономику Казахстана.

В состав оперативного штаба вошли первые руководители ключевых государственных органов, представители предпринимательского сообщества и отраслевые эксперты.

Вместе с тем, в дальнейшей работе оперативного штаба могут принять участие и другие представители отечественного бизнеса и экспертного сообщества.

Сегодня состоялось первое заседание оперативного штаба под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра, где были обсуждены вопросы транспорта и логистики, взаиморасчетов между контрагентами, а также другие вопросы отечественного бизнеса.

Состав оперативного штаба по антикризисным мерам при Правительстве Республики Казахстан.

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#Правительство РК   #Премьер-министр РК  
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