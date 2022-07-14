14 Июля 2022 11:15

Правительство заволокитило проект с оптово-распределительными сетями – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказал недовольство по поводу реализации поручения касательно организации товаропроводящей системы с сетью оптово распределительных центров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более двух лет назад я давал поручение запустить национальную товаропроводящую систему с сетью оптовораспределительных центров. Правительство заволокитило его исполнение, планы и публичные заявления остались на бумаге, проекты строительства ОРС по схеме ГЧП совместно с крупными предпринимателями не реализованы», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Президент поручил Правительству в октябре доложить, что сделано в этой сфере.

«Привлеките заинтересованных инвесторов», - добавил Глава государства.

Как сообщалось ранее, началось расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В расширенном заседании Правительства принимают участие члены Кабинета министров, акимы областей, в том числе новых, также городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, также руководители других государственных органов.





Фото: vitalbgs.com