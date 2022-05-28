28 Мая 2022 09:59

Правительство Великобритании выделяет компенсации на оплату выросших счетов за энергию

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак объявил в четверг о финансовом пакете поддержки населения в размере 15 млрд фунтов стерлингов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее британский энергетический оператор «Ofgem» заявил, что в октябре текущего года средний счет за электроэнергию для домашних хозяйств вырастет на 800 фунтов стерлингов, достигнув порядка 2 800 фунтов стерлингов в год (около 1,5 млн тенге). При этом уровень инфляции в Великобритании достиг отметки в 9 %, что является наиболее высоким показателем за последний 40-летний период.

В соответствии с новыми мерами правительства, в октябре 2022 года все домохозяйства страны получат скидку в размере 400 фунтов стерлингов на счета за электроэнергию, а наиболее нуждающимся будет оказана дополнительная помощь. Указанные средства были собраны частично за счет 25-процентного налога на прибыль газовых и нефтяных компаний, которые сейчас получают сверхдоходы в результате высоких цен на энергоносители.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал пакет помощи «большой базукой». Выступая в графстве Дарем, глава Кабинета министров подчеркнул, что выделяемые деньги поддержат наиболее уязвимые домохозяйства.

В то же время британская оппозиция считает, что социальной поддержкой могут воспользоваться «богатые» владельцы, имеющие несколько объектов недвижимости.

Отвечая на критику со стороны лейбористов, Р. Сунак сказал, что данные домовладения составляет лишь «1 % или 2 % фонда недвижимости» по всей Великобритании.

Кроме того, Риши Сунак предложил богатым людям страны пожертвовать 400 фунтов стерлингов, которые они сэкономят на счетах, на благотворительность, добавив, что он сам сделал это.

«Я уверен, что вы присоединитесь ко мне и пожертвуете эти деньги на благотворительность», - сказал глава казначейства в программе «Доброе утро, Британия».

Член правительства назвал меры поддержки прожиточного минимума «временными». Тем не менее, аналитический центр Института финансовых исследований утверждает, что осуществлять социальную помощь населению на фоне высоких цен на энергию правительство Великобритании будет вынуждено как минимум еще год, а счета за энергию будут продолжать расти до 2023 года.

Аналитический центр Resolution Foundation, специализирующийся на исследованиях населения с низкими доходами, охарактеризовал текущие меры как «большой и целенаправленный пакет», который компенсирует 82 % расходов на энергию для домохозяйств в 2022–2023 годах.