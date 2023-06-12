РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:23, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Правительство Турции соболезнует в связи с гибелью людей в лесных пожарах в Казахстане

    None
    Photo: Anadolu
    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - МИД Турции выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате лесных пожаров в области Абай Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    «С глубокой печалью восприняли вести о гибели 14 лесничих в результате пожаров в области Абай. Выражаем соболезнования дружественному и братскому народу и правительству Казахстана», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

    Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Специалисты рассказали, что тушение пожара осложняется из-за ветра и жары.

    14 лесников погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

    Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

    Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в области Абай.


    Теги:
    Пожар Абайская область Мировые новости Турция Происшествия Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!