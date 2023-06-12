Правительство Турции соболезнует в связи с гибелью людей в лесных пожарах в Казахстане

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - МИД Турции выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате лесных пожаров в области Абай Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

«С глубокой печалью восприняли вести о гибели 14 лесничих в результате пожаров в области Абай. Выражаем соболезнования дружественному и братскому народу и правительству Казахстана», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Специалисты рассказали, что тушение пожара осложняется из-за ветра и жары.

14 лесников погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в области Абай.